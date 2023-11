Maltempo in Toscana, la conta dei danni sale a mezzo miliardo

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che la stima dei danni causati dal maltempo è ora salita a circa mezzo miliardo di euro nell'area tra Firenze, Prato e Pistoia. Questa cifra si basa sulle segnalazioni dei sindaci della regione. Inoltre, Giani ha evidenziato che occorrerà valutare anche i danni verificatisi a Pisa e Livorno, che aggraveranno il bilancio.

Il presidente ha anche menzionato che ci sono stati danni rilevanti anche in zone montane come Vernio, Vaiano e Cantagallo, oltre all'alta valle del Bisenzio. A partire da domani, si inizierà a valutare in modo più preciso la situazione e a considerare come affrontare il problema delle risorse necessarie per la riparazione dei danni. Giani ha sottolineato che la Regione Toscana si è assicurata lo stato di emergenza nazionale, il quale fornirà le risorse necessarie per affrontare questa situazione.

Intanto il Ministro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ospite del Caffè della domenica' di Maria Latella a Radio 24 ha annunciato 5 milioni per la Toscana: "D'intesa con la regione Toscana il governo ha subito dichiarato lo stato di emergenza ed ha erogato i primi 5 milioni di euro per gli interventi immediati, sottolineo 'i primi'. Ovvio che non ci si fermi qui, ma per andare oltre saranno necessarie delle stime più precise. Nel frattempo - ha concluso - c'è un'ampia vicinanza alla popolazione colpita e più di un esponente del governo è andato a visitare i luoghi colpiti dall'alluvione".