Maltempo, Nardella in sopralluogo a Stabbia e Fucecchio. Tanti volontari in aiuto

Il Sindaco metropolitano Dario Nardella ha visitato stamani Cerreto Guidi, accompagnato dai responsabili della Protezione civile, della Viabilità e della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze. Ha qui incontrato i rappresentanti istituzionali, col Sindaco Simona Rossetti, i Sindaci di Fucecchio Alessio Spinelli e di Montelupo Paolo Masetti, l'assessore alla Protezione civile del Comune di Empoli Massimo Marconcini e il vice sindaco Giuntini di Capraia e Limite, con i quali si è poi recato nella frazione di Stabbia, devastata dal maltempo. Nel coordinamento sono state prese in esame le priorità per gli interventi di ricostruzione e di sostegno alla popolazione. Successivamente la delegazione si è recata a Fucecchio, dove si è verificata tra l'altro un'esondazione.

A Fucecchio i danni hanno interessato le aree di via Giordano, la frazione delle Botteghe e l'area tra le contrade di Porta Raimonda e Borgonovo. Molti gli scantinati allagati, così come le abitazioni al primo piano. La stessa contrada di Porta Raimonda si è vista l'acqua allagare la propria sede, con tanti contradaioli che si sono dati da fare per sistemare tutto quanto e ripulire documentazione storica che rischia di essere inutilizzabile.

L'abitato di Stabbia risulta ancora allagato e le precipitazioni di questa notte hanno ritardato la ripulitura da fango e detriti. Dal Comune si fa sapere che nessuna delle 20 persone evacuata è rientrata nelle proprie abitazioni. Serviranno ancora alcuni giorni per ripulire interamente la frazione, poi sarà possibile fare una stima dei danni che però il Comune definisce "ingenti". Disposta la chiusura delle scuole per lunedì 6 e martedì 7 novembre.

Nel frattempo, molti volontari hanno prestato il loro soccorso, spalando materialmente il fango o aiutando come possono. E' il caso di un ambulante, Il Paninotto, che al Centro operativo comunale alla scuola di Stabbia ha distribuito 200 pasti per chi da ore lavora sul territorio. Lo stesso vale per Casa d'Africa, il ristorante-discoteca che ha fornito pizza e bibita gratuitamente a chi lo chiedesse, o ancora il bar Leonardo di Vinci che ha effettuato consegne a domicilio gratuite. Questi negozianti e molti altri sono l'esempio di una comunità che non si è abbattuta di fronte alle difficoltà ma che rilancia in uno sforzo di solidarietà importantissimo.

Iacopo Melio: "Nessun territorio sarà lasciato solo"

"Questa mattina Dario Nardella mi ha telefonato, dopo aver letto il mio post al riguardo, per dirmi che sarebbe andato a incontrare la popolazione di Stabbia (Cerreto Guidi) e le 15 persone volontarie che il Partito Democratico ha inviato su mio invito per aiutare le famiglie alluvionate", così il consigliere regionale Iacopo Melio, residente proprio a Cerreto Guidi.

"Ciascun territorio della Toscana non è stato e non sarà mai lasciato solo: le istituzioni regionali, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Colonna Mobile Regionale e Nazionale, il Sistema Sanitario, Forze dell’Ordine, il Servizio 112, Consorzi di Bonifica, gestori dei servizi idrici, rifiuti, trasporti e strade, ma anche centinaia di associazioni di volontariato… Stanno facendo un lavoro straordinario per risollevare il prima possibile la nostra Regione".

"Permettetemi nuovamente di ringraziare, oltre a tutte queste parti al lavoro, le oltre 6.000 persone che hanno risposto all’appello del PD e che, già in queste ore, sono sui territori colpiti a spalare e ripulire, distribuire materiale utile e dare una mano a chi ha più bisogno.

Un mio ultimo pensiero, di nuovo, va alle vittime e alle loro persone care, alle quali mando un abbraccio di cordoglio. Forza Toscana".