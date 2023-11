Maltempo Toscana, creati due punti di raccolta al Ferrone e Tavarnuzze

In risposta all'emergenza causata dalle recenti alluvioni in Toscana, il Circolo Arci del Ferrone di Impruneta e la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze hanno istituito due punti di raccolta per generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle popolazioni colpite.

Ecco gli orari di raccolta dei materiali: presso il Circolo del Ferrone, nei giorni feriali dalle 14:30 alle 18:00, a Tavarnuzze dalle 15:30 alle 18:30.

In queste ultime ore infatti, è emersa la necessità di fornire soccorso alle zone colpite dall'allerta meteo, cercando di ridurre al minimo il traffico stradale per non gravare ulteriormente sulla già compromessa viabilità.

“Le donazioni di generi alimentari, beni di prima necessità e il tempo dedicato dai volontari sono un esempio tangibile della forza della nostra unità. Questi gesti dimostrano che, anche nelle circostanze più difficili, la solidarietà e il supporto reciproco possono far sorgere la speranza e la rinascita. Stiamo attualmente lavorando per creare nuovi punti di raccolta sul territorio, al riguardo ne daremo notizia tempestivamente.” – dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e l’assessore alla protezione civile Lorenzo Bellini.

I seguenti generi sono particolarmente necessari per le donazioni:

Candele

Acqua

Cibo non deperibile

Assorbenti

Pannolini

Abiti di vario genere

Coperte

Asciugamani

Salviette per neonati

Latte per neonati

Prodotti per la pulizia

Guanti

Stivali

Pale

Tiracqua

Secchi

Per raggiungere Campi Bisenzio, si prega di seguire il percorso da San Donnino e prendere la Via Barberinese. È possibile trovare parcheggi lungo Via Barberinese, presso Hidron, Lidl e i Giardini di Via Petrarca. Inoltre, sono richiesti stivali, guanti, pale e tiracqua.

Il centro di raccolta per i volontari spontanei del Comune di Campi Bisenzio si trova presso il Giardino della Resistenza, sotto il Palazzo Comunale.

Il Sindaco Simone Calamai invita tutti coloro che desiderano offrire il loro aiuto a presentarsi presso la sede del Centro Operativo Protezione Civile Comunale, situato in Via Toscanini, 25, vicino alla sede della Polizia Municipale in Via Arturo Toscanini.

La situazione della Biblioteca di Quarrata è critica: coloro che possono contribuire al salvataggio dei documenti sono invitati a contattare biblioteca@comune.quarrata.pt.it, lasciando i propri riferimenti per essere inseriti nelle squadre di recupero.