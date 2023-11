Alluvione a Fucecchio, in salvo 80enne disabile bloccata in casa

Durante i giorni in cui più zone della Toscana sono rimaste colpite dall'alluvione, un'anziana con difficoltà motorie è stata tratta in salvo dalla sua abitazione, dove era rimasta bloccata. È successo a Fucecchio, dove le fortissime precipitazioni dei giorni scorsi hanno fatto esondare un rio. Il comune, come altri nell'Empolese (Qui il punto delle zone alluvionate), è rimasto sotto l'acqua e l'abitazione della donna, un 80enne, è stata invasa.

Secondo quanto emerso l'anziana, in carrozzina, non sarebbe potuta uscire da sola. Sono così intervenuti prima l'assessore alle politiche sociali del comune di Fucecchio, Emiliano Lazzeretti, che vicino di casa della donna è andato a verificare che stesse bene. Non riuscendo da solo a portarla in salvo si sono attivati anche il sindaco Alessio Spinelli, che stava svolgendo un sopralluogo nella zona dopo il maltempo e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il gruppo ha soccorso l'80enne, riuscendo a prelevarla dalla sua casa alluvionata e portandola così in salvo.