Alluvione Toscana, solidarietà a scuola: raccolta di materiale all'ITTS Fedi-Fermi

Oggi l’ITTS Fedi-Fermi di Pistoia e l’Associazione “Amici del Fedi-Fermi" si sono impegnati in una gara di solidarietà a sostegno della popolazione alluvionata. Infatti per tutta la mattinata e fino al primo pomeriggio, un nutrito gruppo di volontari dell’Associazione, insieme alla loro presidente Linda Cecchi, e di utenti della scuola ha prontamente risposto alla richiesta d’aiuto della Misericordia di Quarrata, organizzando una raccolta di beni di prima necessità presso la sede principale del Fedi-Fermi. I cittadini di Pistoia hanno risposto con molta generosità all’iniziativa che ha permesso di riempire più di tre furgoni e diverse automobili di prodotti per le pulizie, alimenti non deperibili, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale, stoviglie in plastica e confezioni di acqua, considerando che in molte zone non è ancora potabile. Oltre a Quarrata, i beni raccolti sono stati destinati anche alle zone di Montale, data la richiesta di aiuto, avvenuta nel corso della mattinata, da parte di altre associazioni del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa