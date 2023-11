"La rivoluzione a Montespertoli", torna la giornata dei viticoltori del territorio

Dopo il successo di pubblico e critica della prima edizione, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “La rivoluzione a Montespertoli”. La “rivoluzione”, che lo scorso anno ha destato grande interesse anche per il titolo provocatorio, è portata avanti dall’Associazione Viticoltori di Montespertoli. Nata nel 2022, essa raggruppa 17 aziende accomunate da pratiche agricole sostenibili e dalla volontà di promuovere un territorio tra i più vitati della Toscana, la cui vocazione vitivinicola non ha, fin qui, goduto dell’attenzione che merita.

L’evento, patrocinato dal Comune di Montespertoli, è aperto al pubblico e si svolgerà nella giornata di domenica 12 novembre nei locali del Museo della Vite e del Vino di Montespertoli. Qui, presso i rispettivi banchi d’assaggio, si potranno incontrare personalmente i 17 vignaioli associati, degustare i loro vini ed acquistarli.

Non mancherà anche quest’anno un momento di approfondimento con una masterclass sulle diverse sfumature dei vini di Montespertoli, condotta dal wine expert Bernardo Conticelli.

Lunedì 13 novembre sarà, invece, su invito e dedicato ai giornalisti e agli operatori di settore con una degustazione guidata da Giampaolo Gravina, scrittore e critico tra i più apprezzati nel panorama nazionale. Questo sarà un momento per un’analisi approfondita non solo sul percorso dell’Associazione ma anche sugli elementi distintivi che connotano quest’area.

Insomma, anche il 2023 propone un programma ricco di contenuti a dimostrazione della voglia di far crescere la conoscenza di un comparto che è un’eccellenza del territorio. Proprio per questo, il supporto del Comune di Montespertoli è forte fin dalla prima edizione e il sindaco Alessio Mugnaini dichiara: “La seconda edizione di questa iniziativa rappresenta una bella conferma perché, dopo un'annata con molte iniziative che hanno visto i nostri viticoltori in giro per il territorio, possiamo dire che questo momento è il vero punto di riferimento per tracciare gli obiettivi di sviluppo del vino di Montespertoli. Per due giorni avremo la possibilità di confrontarci e di conoscere il mondo dei viticoltori; un mondo che in questi anni sta continuando a crescere in termini di qualità e sostenibilità.”

AZIENDE PARTECIPANTI: Podere all’Anselmo, Tenuta Barbadoro, Fattoria di Bonsalto, Tenuta Coeli Aula, Fattoria La Gigliola, Le Fonti a San Giorgio, Podere Ghisone, Podere Guiducci, Fattoria La Leccia, La Lupinella, Montalbino, Tenuta Moriano, Fattorie Parri, La Querce Seconda, Tenuta Ripalta, Castello Sonnino e Valleprima.

PROGRAMMA COMPLETO DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023

BANCHI DI ASSAGGIO AL MUSEO DELLA VITE E DEL VINO

ORE 11 – 21

Via Lucardese 74 – Montespertoli (FI)

Ore 11: apertura al pubblico con format walk-around tasting dei banchi di assaggio delle aziende di Montespertoli

Ore 17: masterclass “Le sfumature di Montespertoli” a cura di Bernardo Conticelli (25 euro comprensivo dell’ingresso e del calice)

Ore 21: chiusura

EVENTO APERTO AL PUBBLICO A PAGAMENTO – INGRESSO 13 EURO (BICCHIERE E PORTABICCHIERE OMAGGIO)

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI

Info e prenotazioni:

389 6825334

info@viticoltorimontespertoli.it

viticoltorimontespertoli.it

Fonte: Ufficio stampa