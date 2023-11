Maltempo, volontari ancora impegnati su Campi, Quarrata, Carmignano e Stabbia

Dopo una notte di lavoro in Toscana nelle zone ancora colpite dall'alluvione, questa mattina è tempo degli aiuti e della pulizia.

A Prato si cerca ancora l'uomo disperso nei pressi di Galceti, dove è stata trovata solo l'auto trascinata dalla piena del torrente Bardena.

Al via la raccolta dei rifiuti e degli ingombranti, strada per strada, dove si accatastano a seguito dei danneggiamenti del maltempo. Si comincia con via 7 Marzo e via Malaparte, una delle zone più colpite tra la città e la frazione di Figline. Punto di stoccaggio, dove anche i privati possono trasportarli in modo autonomo, è il piazzale del palazzetto dello sport del quartiere Maliseti.

A Campi Bisenzio da questa mattina sono in servizio 4 carroattrezzi sul territorio comunale per rimuovere le vetture danneggiate o quelle che ostacolano le operazioni di soccorso o pulizia.

"Stanno lavorando solo a Campi Bisenzio 80 vigili del fuoco, 350 persone della protezione civile con le colonne mobili che arrivano da tutta Italia - ha spiegato il sindaco metropolitano Dario Nardella -. Abbiamo squadre di volontari, solo ieri a Campi abbiamo avuto 1000 volontari".

Le zone dove servono volontari e aiuti "sono Cerreto Guidi, la Piana, Stabbia, Vinci. Tra la Piana e l'Empolese sono le zone dove c'è più bisogno di volontari. Magari prima di partire può essere utile chiamare il numero della centrale operativa della protezione civile della Città metropolitana 055/7890 ".

L'alluvione ha compromesso la funzionalità del presidio Asl di via Rossini, che rimarrà pertanto chiuso fino a nuova comunicazione.

Chi ha la prenotazione per i prelievi potrà recarsi presso la Misericordia di via Montalvo (non è garantito il rispetto dell'ordine di prenotazione).

Nel frattempo prosegue il lavoro delle idrovore per il pompaggio dell'acqua fuori da cantine, scantinati e strade. Interventi che stanno seguendo un ordine di priorità sulla base della gravità delle singole situazioni.

Da ieri non è più necessaria la raccolta di indumenti.

A Quarrata il torrente Stella ha esondato due volte e le acque stanno defluendo con molta lentezza. I danni all'agricoltura sono ancora molti.

Sono state individuate due aree per il conferimento rifiuti:

- Intera area di piazza Ademaro Ricotti destinata quale punto di primo raggruppamento per rifiuti ingombranti, RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e indifferenziati, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerando la natura ed il carattere di pericolosità ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

- Intera area di piazza Caduti del Lavoro adibita attualmente a parcheggio, destinata quale punto di primo raggruppamento per rifiuti fangosi.

A Carmignano alla Misericordia di Seano sono stati portati pane e altri generi di prima necessità, oltre a materiale per pulire. Chiunque ne avesse bisogno può recarsi oggi presso la sede della Misericordia. Si chiede inoltre aiuto per movimentare la gran mole di detriti. Il punto di raccolta è alla Pista Rossa, al parcheggio Carrefour. Recatevi lì possibilmente muniti di guanti. Per info: 055 8750230

Nel frattempo dai vigili del fuoco si informa che sono stati compiuti 4.750 interventi dal 2 novembre, con 548 vigili del fuoco al lavoro con 125 automezzi tra Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa.

Oltre alla protezione civile regionale, il presidente Eugenio Giani ringrazia stamani sui suoi social le Colonne Mobili di Lazio, Valle d'Aosta, Lombardia, Puglia, Calabria, Marche, Umbria, Piemonte, le Misericordie, l'Anpas Nazionale, Sne, Croce Rossa,, Ana Nazionale.

Il punto dalla Regione

“Il problema principale è quello dei rifiuti – ha detto il presidente Giani - già ieri sera a mezzanotte quando sono venuto via da Campi Bisenzio si doveva fare lo slalom tra i rifiuti. Dobbiamo individuare una o più aree di stoccaggio temporaneo, meglio ancora un’area per Comune, dalle quali possa attingere il gestore per portarli via, o ad ulteriori aree di stoccaggio più lontane dai centri abitati o agli impianti, tenendo conto che per smaltire questa immensa mole di rifiuti potranno non essere sufficienti gli impianti toscani”.

Durante il vertice mattutino è emerso che:

Elettricità: proseguono i lavori per ripristinare le utenze. Tutte le cabine sono state riattivate e Ad oggi ad Enel risultano aperte ma ancora da risolvere circa 300 segnalazioni, per le quali è prevista la risoluzione per le ore 13. Le segnalazioni di ulteriori criticità è necessario procedano attraverso i canali ufficiali di Enel, dunque tramite segnalazione al numero verde.

Acqua: secondo quanto riferito da Publiacqua ad oggi la situazione si va normalizzando. Si sta lavorando anche sul passaggio-ponte sul Bisenzio, che è stato divelto dalla piena del fiume e che è l’origine della criticità nella Piana fiorentina. Restano situazioni critiche in case sparse e aree montane difficilmente raggiungibili, anche a causa di frane.

Vigili del fuoco: continuerà il lavoro su Campi Bisenzio, dove smetteranno di lavorare nelle aree comuni e inizieranno a lavorare per liberare le singole abitazioni.

Carri attrezzi: sono arrivati nelle aree alluvionate quelli messi a disposizione da Comune di Firenze e Città metropolitana.

Autospurghi: si sta cercando di attivare un modello di contrattualizzazione tramite il gestore dei rifiuti di tutti gli autospurghi, in modo da coordinarli ed evitare speculazioni su questo servizio. Sarà centrale il ruolo di Alia.

Vie di comunicazione: la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li riaperta sia in direzione mare che Firenze anche il tratto Lavoria-Interporto. Stamani si sta lavorando per riaprire entrambe le corsie su tutta l’infrastruttura. Persistono località montane isolate nella Provincia di Prato. Importante la riapertura dell’A11 e della ferrovia Prato-Pistoia.

Collegamenti marittimi: mare molto mosso, si sta verificando la possibilità di riattivare il collegamento per Capraia.

Dal report dei territori è emerso che anche a Campi Bisenzio non ci sono più aree isolate o allagate, tuttavia è arrivata dal Comune la richiesta di limitare la circolazione ai soli residenti e mezzi di soccorso, dato che il traffico esterno crea difficoltà e rallenta l’arrivo dei soccorsi.