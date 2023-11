Orientamento, all'Enriques di Castelfiorentino al via a due mesi di attività

Al via a due mesi di orientamento all'Istituto Statale di Istruzione Superiore "F.Enriques" di Castelfiorentino. Di seguito il calendario delle attività.

OPENING EVENT

Sabato 18 novembre, ore 16:30-19:00

Auditorium ISIS Enriques

Occasione per illustrare agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle famiglie, il profilo didattico e formativo dei tre ordini dell’istruzione superiore che sono rappresentati nell’offerta formativa del nostro Istituto, quale polo di Istruzione Superiore Liceale-Tecnico-Professionale, intercomunale e interprovinciale nell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Durante la riunione verranno presentati gli indirizzi dell’Istituto, esistenti e nuovi, i percorsi di formazione professionale, i progetti e le attività inessere, nonché le altre attività dedicate all’orientamento. All’evento saranno presenti la Dirigente Scolastica, prof.ssa Barbara Degli Innocenti, con il suo staff e le Funzioni Strumentali per l’Orientamento. Parteciperanno anche gli studenti tutor del progetto zonale della Peer Education che avranno il compito di accompagnare, come dei "fratelli e sorelle maggiori", i nuovi iscritti nell’esperienza della scuola superiore.

Avremo il piacere di condividere questo momento con le Amministrazioni Comunali, invitate all’incontro nelle figure dei Sindaci e degli Assessori alla P.I. dei nostri Comuni, con i Dirigenti, le Funzioni Strumentali e i docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado. Al termine ci saluteremo con un aperitivo preparato dai nostri studenti e dalle nostre studentesse dell’indirizzo alberghiero.

WORKSHOPS DI ORIENTAMENTO

con laboratori dimostrativi

Sarà possibile incontrare i docenti e gli studenti tutor, assistere e partecipare alle attività di laboratorio caratterizzanti i diversi indirizzi di studio:

Venerdì 24 novembre2023 17.30-19.00

Venerdì 01 dicembre 2023 17.30-19.00

Sabato 16 dicembre 2022 17.30-19.00

Venerdì 12 gennaio 2023 17.30-19.00

LabOrienta

Laboratori di orientamento individuali o per piccolo gruppo su prenotazione

I singoli studenti verranno accolti, inseriti nelle classi e nei laboratori e potranno partecipare alle lezioni per meglio verificare se la scuola che si apprestano a scegliere risponde alle loro aspettative e alle loro esigenze. Per partecipare alle attività singole/di classe di orientamento è necessario contattare le referenti professoresse Laura Filippi, Raffaella Lasagni ed Elisabetta Pieri, all’indirizzo mail orientamento@isisenriques.edu.it

Fonte: Istituto Statale di Istruzione Superiore "F.Enriques" di Castelfiorentino