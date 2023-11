Raccolta fondi alluvione Toscana: i conti sicuri dove donare

Riportiamo alcune iniziative ufficiali e sicure dove chi vuole può donare a favore dei territori toscani alluvionati.

Erano già in corso da giorni delle raccolte fondi ufficiali e autorizzate da parte dei gruppi editoriali Monrif e Corriere.

A queste oggi si aggiunge la possibilità di effettuare bonifici al conto intestato alla Regione Toscana.

Bonifico intestato a REGIONE TOSCANA

Causale EMERGENZA ALLUVIONE

IBAN IT71B0503411701000000003341

Per bonifici dall’estero codice SWIFT BAPPIT22C34

Via alla raccolta fondi anche da Anci Toscana per i Comuni alluvionati. Per donare: iban IT15 A050 1802 8000 0002 0000 188 - Banca Etica

E' stata aperta su GoFundMe una pagina con le raccolte fondi nate dopo le alluvioni, raggiungibile al link https://gfme.co/emergenza-maltempo