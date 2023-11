Simboli antisemiti comparsi in più zone del Senese, indagini in corso

Simboli antisemiti sono comparsi nel Senese. In particolare una stella di David vicina ad una svastica nazista è stata ritrovata in diverse zone, a Taverne d'Arbia, al Ruffolo e a Poggibonsi sul muro dello svincolo sud della Firenze-Siena. Le scritte sono state parzialmente coperte dagli interventi dei tecnici comunali. Sono in corso le indagini della Digos, coadiuvati dalla polizia municipale, anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

È probabile che i simboli siano apparsi già dalla notte di sabato e domenica, segnalati poi da alcuni passanti alle forze dell'ordine. A Siena proprio oggi, ricorre l'80esimo anniversario dalla deportazione nei campi di concentramento.