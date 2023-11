Stati d'animo - Calma e dragunara, inaugura a Certaldo la mostra del professor Masullo

Venerdì 3 novembre, il Palazzo Pretorio di Certaldo ha aperto le sue porte alla straordinaria esposizione "Stati d'animo - Calma e dragunara" di Roberto Masullo.

L'artista, docente all'Istituto Comprensivo di Certaldo, è originario di Sciacca, ma vive in Toscana da ormai otto anni, di cui gli ultimi sei trascorsi proprio nella città di Boccaccio.

La mostra, che conta circa una quindicina di opere, sarà visitabile fino al 3 dicembre 2023, offrendo ampi spazi per immergersi nell'universo artistico dell'autore.

Le opere di questa mostra sono un'ode agli stati d'animo umani, con le loro sfumature e i loro tanti aspetti. La calma, che non necessariamente è sinonimo di quiete, e la “dragunara”, un fortissimo vento con rovesci violentissimi di acqua temuto dai pescatori siciliani, che prende il nome dalla credenza che fosse una "cuda di draguni" o "coda di drago". La forza della natura e le emozioni umane si fondono in un'armoniosa sinfonia di colori e forme.

La mostra "Stati d'animo - Calma e dragunara" è la prima personale di Roberto Masullo a Certaldo. Le sue tele sono il risultato di paesaggi interiori e di esperienze visive vissute, tra cui spiccano le sue incursioni della street photography di luoghi terremotati e paesi abbandonati. Queste opere offrono uno sguardo approfondito all'anima dell'artista, che cerca di comunicare emozioni e sensazioni attraverso immagini e parole.

L'assessora all'istruzione di Certaldo, Benedetta Bagni, ha elogiato apertamente il coraggio di Masullo nel mettersi "a nudo" attraverso le sue opere, dimostrando una grande umanità.

"Le opere di Roberto Masullo toccano diversi temi e spingono chi le osserva a una profonda riflessione su se stessi - ha dichiarato -. Questo è particolarmente rilevante per un insegnante, poiché l'arte e l'insegnamento sono spesso due facce della stessa medaglia, perché credo che entrambi cerchino di ispirare e far riflettere, e Masullo è riuscito a farlo in modo straordinario. La mostra rappresenta un'opportunità unica anche per riflettere sui molteplici 'stati d'animo' che guidano la nostra esistenza. Un'occasione da non perdere per gli amanti dell'arte e per coloro che cercano una nuova prospettiva sulla vita e sulle emozioni che la attraversano”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa