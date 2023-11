Trovato con oltre 80 bottiglie di alcolici rubati, un arresto nell'Aretino

Dal Lazio a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, per compiere furti nei supermarket eludendo i controlli antitaccheggio. Con sé infatti aveva una potente calamita, in grado di rimuovere o

comunque rendere inefficaci i sistemi sonori di allarme all’uscita degli esercizi commerciali colpiti. Per questo un 30enne, residente in provincia di Roma, è stato arrestato dai carabinieri di Sansepolcro.

Ad essere presi di mira, sabato pomeriggio, sarebbero stati diversi esercizi commerciali data la grande quantità di refurtiva rinvenuta. L'uomo è stato notato da alcune pattuglie dei carabinieri durante i controlli del territorio, mentre stava caricando in auto delle bottiglie di alcolici estraendole dal proprio giacchetto. Bloccato e controllato, i militari hanno trovato oltre 80 bottiglie. Chieste spiegazioni sulla provenienza il 30enne si sarebbe mostrato reticente ai militari, che hanno avviato le indagini per risalire ai negozi derubati. Il valore commerciale degli alcolici sequestrati è di circa 1500 euro.

Arrestato, questa mattina il giudice presso il Tribunale di Arezzo ha convalidato la temporanea misura cautelare, disponendo a carico del 39enne l'obbligo di dimora nel comune di provenienza. Una pratica, quella dei furti di prodotti per la rivendita su un parallelo mercato nero, che nello scorso inverno ha portato i carabinieri di Sansepolcro ad arrestare 8 persone, mentre sono state addiruttura 40 le denunce.