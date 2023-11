Alluvione, a Monsummano i funerali della coppia morta in auto

Giovedì 9 novembre alle 14.30 alla chiesa di Cintolese (Monsummano Terme) si terranno i funerali di Antonino Madonia e Teresa Perone, rispettivamente 70 e 65 anni, tra le vittime dell'alluvione che il 2 novembre si è abbattuta in Toscana. La coppia, residente a Lamporecchio, si trovava in auto in zona Quercione quando attorno alle 22 del 2 novembre è crollata la strada e un piccolo ponte che stavano percorrendo. Al momento della tragedia i coniugi erano in contatto telefonico con la figlia. Il veicolo è stato ritrovato a metri di distanza, così come i corpi sono stati spinti per alcuni km, in zona via San Pantaleo.

Nella giornata di oggi si terranno i funerali di un'altra vittima dell'alluvione, Gianni Pasquini, disperso durante l'alluvione a Campi Bisenzio e il cui corpo è stato trovato giorni dopo.