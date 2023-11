Arrivano quasi 6 milioni per ristrutturare le carceri toscane

"Con grande soddisfazione, comunico l'approvazione degli stanziamenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vedono la nostra amata Toscana beneficiaria di un investimento complessivo di oltre 5,8 milioni di euro per la ristrutturazione e il miglioramento delle strutture penitenziarie.

Nel dettaglio, gli interventi previsti sono:

- Carcere di Pisa: adeguamento con un finanziamento di € ‪450.000‬,00;

- Carcere di Prato: due interventi di adeguamento per un totale di € ‪1.451.152‬,09;

- Firenze Sollicciano: realizzazione di un nuovo edificio con uno stanziamento di € ‪497.757‬,87;

- Porto Azzurro: adeguamento con un investimento di € ‪955.060‬,60;

- Gorgona: realizzazione di impianti per € ‪1.200.000‬,00;

- Volterra: realizzazione di una sala polivalente finanziata con € ‪1.328.518‬,01.

Questi fondi rappresentano un passo fondamentale verso un sistema penitenziario toscano più sicuro, efficiente e rispettoso dei diritti fondamentali. La nostra Regione, con la sua storia e la sua importanza strategica, merita attenzione e risorse, e questi interventi sono la dimostrazione dell'attenzione da parte del nostro movimento e del Ministro Salvini verso la Toscana.

Ringrazio il Ministro Salvini per la sua visione e il suo impegno concreto verso la Regione. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire il meglio per la Toscana e per tutti i toscani."

Luca Baroncini, segretario regionale della Lega Toscana per Salvini Premier.