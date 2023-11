Campagna vaccinazioni, nell'Asl centro in un mese 11mila somministrazioni

Il 2 ottobre ha avuto inizio la Campagna di Vaccinazioni contro il Covid-19 e l’influenza stagionale presso i Centri vaccinali della Azienda Usl Toscana Centro.

Come da raccomandazioni del Ministero della Salute, a coloro che si prenotavano sul portale della Regione Toscana "Prenota vaccino" per effettuare la vaccinazione anti - Covid 19 è stata data la possibilità di co-somministrare nella stessa seduta anche il vaccino anti – influenzale. In questa fase della campagna, è stata data priorità agli ultrasessantenni, ai soggetti fragili ed agli operatori sanitari e socio-sanitari, alle donne in gravidanza ed ai familiari e conviventi di soggetti fragili.

I Centri vaccinali coinvolti nella campagna sono quelli di San Salvi e Lungarno Santa Rosa a Firenze, il Ceppo di Pistoia e quelli di Prato e Empoli.

"I primi dati dopo un mese di attività, - fa sapere il dottor Giorgio Garofalo, direttore Area Igiene Pubblica e Nutrizione - mostrano una buona risposta della popolazione, con l’esaurimento dei posti nelle sedute vaccinali nel giro di pochi giorni dalla apertura delle prenotazioni. Complessivamente sono state eseguite quasi 11.000 vaccinazioni (6.162 anti – Covid e 4.710 anti – influenzali), di cui il 65% al Centro vaccinale del Servizio di Igiene Pubblica e della Nutrizione di San Salvi".

La co-somministrazione dei vaccini anti Covid 19 e antinfluenzale è stata scelta dal 76% degli utenti, rappresentando l’opzione vaccinale preferita rispetto alla sola somministrazione di vaccino anti - Covid 19. La maggior parte dei soggetti vaccinati, come atteso, è ultrasessantenne, soprattutto di 60-69 anni (37%) e 70-79 anni (33,7%). Una quota non trascurabile di utenti, tuttavia, pari al 17%, ha età più giovane e si sono vaccinati in quanto soggetti a maggiore rischio di complicanze delle malattie o a contatto con persone fragili, dimostrando sensibilità alla pratica vaccinale.

I Centri vaccinali rimarranno aperti anche per tutto il mese di Novembre e dicembre; è possibile prenotarsi al link https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa