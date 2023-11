Incidente tra due auto sulla ss439 alla Capannina di Terricciola, in Valdera. Questa mattina si sono scontrate due auto e una Fiat Panda con a bordo due anziane è finita nel fossato a lato della strada. I vigili del fuoco di Cascina hanno messo l'auto in sicurezza e hanno estratto le due donne. I rilievi sono a cura dei carabinieri. Le donne sono state prese in carico dai sanitari inviati dal 118.