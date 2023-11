Pnrr, nuovi asili: lavori in partenza a Pisa

Traslochi effettuati a tempo record nei cinque asili nido del Comune di Pisa interessati dai lavori di rifacimento o ristrutturazione con i fondi PNRR. Nei giorni tra fine ottobre e inizio novembre, con soli quattro giorni di sospensione delle attività, sono stati portati a termine i traslochi per trasferire tutte le attrezzature e gli arredi degli asili, oltre al materiale educativo, dalle strutture che devono essere demolite o riqualificate alle sedi alternative che ospitano da lunedì 6 novembre i bambini fino alla fine dei lavori.

Le strutture interessate sono l’asilo nido dei Passi, trasferito alle ex scuole d’Infanzia Manzi, l’asilo San Biagio, spostato nella vicina scuola d’Infanzia De Andrè, il nido del Cep, spostato nella scuola d’Infanzia (all’interno dello stesso fabbricato) e l’asilo Toniolo, trasferito nella struttura di via Derna, ex centro diurno per disabili, adesso rinnovata e adeguata per accogliere i bambini del nido. Per quanto riguarda l’ultima struttura interessata dai lavori, l’asilo nido Betti è già vuoto in quanto i posti nido già dall’inizio dell’anno educativo erano stati smistati in altri asili comunali (Coccapani, Timpanaro e Rosati).

«Educatrici, uffici comunali, supporti logistici del Comune e ditte di traslochi incaricate - commenta l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - hanno lavorato anche nei giorni festivi per garantire il trasferimento più celere possibile. Ci rendiamo conto dei disagi per bambini e famiglie a causa dei cambiamenti di struttura in corso d’anno, ma abbiamo lavorato insieme alle educatrici e agli uffici comunali per organizzare al meglio lo spostamento, senza incidere sul numero dei giorni di servizio a disposizione delle famiglie (motivo per cui quest’anno i nidi sono stati aperti in anticipo). Si tratta di un’operazione che porterà la città di Pisa a disporre di 5 nuovi asili, più moderni, accoglienti e sicuri. Un grande investimento e uno sforzo che abbiamo chiesto e chiediamo di fare a tutti, famiglie, educatrici e personale ausiliario, in quanto tutti membri appartenenti stessa comunità. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del servizio, per il grande impegno con il quale hanno seguito questa delicata operazione, pur proseguendo la consueta attività educativa con i bambini».

Asili nido interessati dai lavori. Il Comune di Pisa ha partecipato al Bando “Piano per asili nido” ottenendo complessivamente circa 5 milioni di euro di finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rivolto a potenziare l’offerta dei servizi di istruzione. Sono 5 le strutture che saranno interessate da interventi, di cui 3 con opera di demolizione e ricostruzione completa e 2 con opera di riqualificazione degli edifici. Gli interventi, oltre a mettere a disposizione strutture nuove, ecosostenibili e funzionali, porteranno ad un aumento complessivo di 31 posti nido.

Nel dettaglio: l’asilo nido Toniolo a Porta a Lucca verrà demolito e ricostruito, con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti; l’asilo nido San Biagio a Cisanello verrà demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti; l’asilo nido ai Passi verrà demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,6 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti, l’asilo nido al CEP sarà oggetto di intervento di riqualificazione funzionale per 305mila euro e incremento di 5 unità per la fascia 0-12 mesi; l’asilo nido Betti a Don Bosco sarà oggetto di intervento di riqualificazione funzionale per 450mila euro e incremento di 5 unità per la fascia 0-12 mesi. Tutti i lavori inizieranno entro il 30 novembre per rispettare il cronoprogramma dei fondi PNRR.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa