Ritrovata una pistola nei campi del livornese

I carabinieri di Collesalvetti sono intervenuti a Nugola dopo che un cittadino, che stava passeggiando in un’aerea boschiva adiacente al centro abitato, ha segnalato il rinvenimento di una pistola per terra.

I militari hanno verificato che si trattava di una pistola a tamburo marca “Smith & Wesson” modello 586-3 calibro 357 magnum contenuta in una scatola di plastica e che si presentava caricata con tre proiettili, mentre altri sei erano all’interno del contenitore.

Dopo aver recuperato il tutto, i carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti e appurato che si trattava di un’arma oggetto di ricerche, in quanto provento di furto nel lontano 2005, e denunciata da un uomo residente nel pisano.

La pistola, in relativo buono stato di conservazione ma con evidenti tracce di ruggine, è stata messa in sicurezza a sottoposta a sequestro. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica di Livorno che ne potrà disporre eventuali altre indagini.

I carabinieri di Piombino, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini marocchini ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione dei militari, i tre uomini, tutti con numerosi precedenti alle spalle, si sarebbero impossessati di svariati generi alimentari e non (surgelati, patatine, gelati, birre, bibite varie, tonno, lamette e profumi) per un valore di 105 euro, sottraendoli a un noto supermercato di Piombino. L’Arma locale ha condotto le indagini attraverso l’acquisizione di testimonianze e la visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio individuando i tre soggetti, di età compresa tra 26 e i 49 anni, nell’atto di trafugare dagli scaffali espositivi la merce in questione e riporla in una busta per surgelati, che, lasciata in un primo momento depositata nell’area delle casse, veniva poi recuperata una volta oltrepassata l’uscita senza acquisti.

Dovranno rispondere all’A.G. di Livorno di furto aggravato in concorso mentre la refurtiva, prontamente recuperata, è stata restituita agli aventi diritto.