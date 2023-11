Uccide il proprio cane ad Arezzo, LNDC Animal Protection sporge denuncia

Una scena da film horror quella che si è consumata sul balcone di un’abitazione nel pieno centro di Arezzo, purtroppo però non si trattava di finzione ma di cruda e drammatica realtà. Un uomo, sotto gli occhi esterrefatti di un vicino di casa, ha ucciso il proprio rottweiler sferrandogli cinque colpi di balestra e poi infierendo sul suo corpo già gravemente ferito con un coltello. Il vicino ha allertato subito le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno constatato che l’uomo appariva in stato confusionale (Qui la notizia).

L’uomo infatti avrebbe affermato che nel cane aveva visto l’immagine del diavolo e che per questo aveva compiuto quell’orribile gesto. In seguito, l’uomo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale per le valutazioni e gli accertamenti del caso. Dalle analisi svolte inizialmente, non è comunque risultato positivo a droghe o alcool.

"Il nostro ufficio legale si è subito attivato per sporgere denuncia per questo incredibile e inaccettabile episodio di brutalità efferata. Saranno quindi la magistratura e i medici specializzati a valutare se quest’uomo abbia finto lo stato confusionale per cercare di giustificare la propria violenza o se sia realmente affetto da gravi disturbi psichici. È ovvio che, se lo fosse realmente, mi dispiacerebbe per lui e per i suoi parenti, ma ciò non toglie che quello che ha fatto è veramente gravissimo e la denuncia è un atto dovuto e giusto. Che sia realmente disturbata o meno, questa persona è pericolosa e deve essere messa nelle condizioni di non nuocere più ad altri animali o a persone" commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

Fonte: LNDC Animal Protection