Domani, mercoledì 8 novembre 2023, per l’intera giornata, è in programma la manutenzione del sistema fognario di via dei Cappuccini.

Per quanto riguarda il transito veicolare verrà adottato il restringimento della carreggiata ma garantito il doppio senso.

Nelle ore di maggiore flusso di traffico potranno verificarsi disagi, con rallentamenti, ma sarà sempre garantito in entrambi i sensi di marcia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa