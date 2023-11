"Vini italiani e mercati mondiali", l'inaugurazione del nono Master Sant'Anna di Pisa

Il Master universitario di primo livello “Vini italiani e mercati mondiali” inaugura la nona edizione e presenta la lezione di apertura con la cerimonia di giovedì 9 novembre alle ore 15.00, nell’aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna, a Pisa.

In apertura sono previsti gli interventi delle e dei rappresentanti di Scuola Superiore Sant'Anna, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, AIS (Associazione Italiana Sommelier), istituzioni che promuovono e sostengono il corso. Seguono gli interventi di Vincenza Folgheretti, enologa consulente e titolare dell’azienda agricola Le Falene, e Tamara Maccherini, direttrice commerciale per Italia ed estero in Tasca d’Almerita. Coordina gli interventi Pietro Tonutti, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree della Scuola Superiore Sant’Anna, in qualità di direttore del Master.

Il Master universitario di primo livello “Vini italiani e mercati mondiali” forma e consolida una professionalità, oggi sempre più richiesta in Italia, per comunicare, con le competenze sviluppate nella fase di formazione in aula e di stage aziendale, il valore aggiunto identitario e culturale del vino italiano. Queste competenze rendono possibile la sua promozione e diffusione sui nuovi mercati mondiali e l’aumento della sua presenza nei mercati emergenti, in espansione e in quelli consolidati.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa