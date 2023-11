A Fiera Milano si presenta l'orientamento al lavoro in conceria firmato Unic

"Siamo soddisfatti della partecipazione e dell’interesse che dirigenti e docenti stanno dimostrando verso il progetto Tanning Orienteering, che ci auguriamo contribuisca in modo concreto ad avvicinare il mondo della scuola all’industria della concia": a parlare è Fulvia Bacchi, general manager UNIC-Concerie Italiane, in occasione di Expotraining, fiera per l’orientamento al lavoro, in corso il 7 e l’8 novembre a Fiera Milano city. L’evento ha rappresentato una delle tappe più significative nel progetto di orientamento formativo promosso dall’UNIC Tanning Orienteering.

"Tanning Orienteering - prosegue Fulvia Bacchi - sta centrando l’obiettivo di informare e tenere aggiornato il corpo docente preposto all’orientamento sulle opportunità che il mondo del lavoro può offrire a chi si forma nell’ambito della filiera della pelle. In questo contesto, la presenza dei docenti all’evento di Expotraining, può offrirgli un ulteriore spaccato sulle attuali esigenze del mondo del lavoro, anche quelle legate al comparto manifatturiero".

Circa 20, tra docenti e dirigenti, quelli presenti martedì 7 novembre ad Expotraining dal distretto toscano, dove Tanning Orienteering è partito lo scorso ottobre con una visita del POTECO (Polo Tecnologico Conciario). Tra gli altri, erano presenti a Milano: rappresentanti degli Istituti Checchi di Fucecchio, Cattaneo di San Miniato e delle scuole medie del distretto che partecipano al progetto Amici per la Pelle. Con loro, rappresentanti di Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Numerosi gli ospiti di Istituzioni e mondo della scuola nazionale che si sono avvicendati nel corso di Expotraining. Tra gli altri, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha sottolineato l’importanza di un sistema scolastico che sia realmente in grado di aggiornarsi e dialogare con il mondo del lavoro, obiettivo cui mira anche la riforma della formazione professionale cui sta lavorando il Governo e il cui iter di approvazione parlamentare partirà nelle prossime settimane. Prima della partecipazione ad Expotraining la delegazione di scuole toscane aveva visitato lo Spazio Lineapelle, a Milano, occasione per un focus sulle numerose possibilità di impiego del materiale pelle, dalla moda all’arredo.

Fonte: Unic