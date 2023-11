Alluvione Santa Maria a Monte, Maccanti e Parrella: "Disposti ad aiutare, senza polemica"

“L’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito Santa Maria a Monte ha lasciato il segno. Alcuni stanno ancora facendo la conta dei danni, altri sanno già che le conseguenze del maltempo non saranno affatto semplici da affrontare. Con autentico spirito di collaborazione ci mettiamo a disposizione degli uffici comunali, della giunta e del sindaco per dare una mano ad affrontare questa emergenza”. Sono tutti i rappresentanti della lista Viviamo Santa Maria a Monte ad offrire le loro competenze, tanto gli eletti in consiglio comunale quanto coloro che collaborano dall’esterno. Da giovedì 2 novembre ad oggi hanno fatto i conti con gli allagamenti nei garage e nelle abitazioni. Ora è il tempo di pensare al “dopo”.

“La gestione del territorio riguarda tutti ed è un aspetto (lo abbiamo imparato) che non si può tralasciare – così Elisabetta Maccanti e Ilaria Parrella, consigliere comunali per Viviamo -. Per questo motivo ci sentiamo di offrire la nostra esperienza, come ex sindaco e come ex assessore all’ambiente, all’attuale amministrazione. Senza alcuna provocazione o polemica, ci mettiamo a disposizione.

Nei momenti difficili maggioranza e opposizione devono lavorare insieme per il bene di tutti. Soprattutto quando ci sono cittadini che hanno subito ingenti danni, che sono rimasti per ore senza corrente o, peggio, che hanno dovuto lasciare le loro case. L’unica cosa che conta in questi momenti è cercare di risolvere i problemi, e farlo il prima possibile”.

Fonte: Viviamo Santa Maria a Monte