Alluvione Toscana, oltre 6mila interventi dei vigili del fuoco

Proseguono in Toscana le operazioni di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato tutto il territorio regionale.

Le squadre operative sono attualmente impegnate per la messa in sicurezza di zone colpite da frane e smottamenti, in operazioni di prosciugamento di aree allagate e per assistenza alla popolazione.

Oggi il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è formato da 392 unità, di cui 302 provenienti dai comandi toscani, che stanno operando nei soccorsi con 44 automezzi.

Al momento rimangono da evadere circa 500 richieste di soccorso, provenienti prevalentemente dalla zona di Campi Bisenzio e dalle aree limitrofe.

Le autobotti Publiacqua sul territorio

Informiamo i cittadini dei comuni dove si sono registrati e si stanno problemi di approvvigionamento in conseguenza degli eventi meteo delle scorse ore sulla posizione delle autobotti sul territorio:

CARMIGNANO – Bacchereto in Piazza Verdi;

VAIANO – La Briglia parcheggio via Fattori angolo via Cernitori;

PRATO – autobotte in via Bologna 326 zona Santa Lucia; Santa Lucia via Moisè Cecconi; via Malaparte presso Fontanello in zona Galcetello; via Caduti senza Croce 2 presso parcheggio pattinodromo Maliseti; via Marradi parcheggio parco giochi; zona centro Piazza del Mercato Nuovo; zona Galceti via Maria Curie 6; Figline parcheggio Tintori;

CANTAGALLO – Il Fabbro via Fosco Ciampi;

QUARRATA - via Vecchia Fiorentina presso Chiesa in loc. Catena; Lucciano parcheggio via della Gorga;

CAMPI BISENZIO – via Don Gnocchi.

Assistenza veterinaria per le carcasse di animali a Campi Bisenzio

Il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri comunica che è stato attivato il servizio di assistenza veterinaria da parte del Comune, che risponde al numero 0558959266, per:

- segnalazioni di avvistamento

- segnalazioni di ritrovamento

- smaltimento carcasse.

Per donare o prelevare cibo per animali è necessario recarsi al punto di raccolta alimenti presso il Campo sportivo Zatopek in via di Gramignano 151/153.

Inoltre, si comunicano gli orari di apertura e i contatti degli ambulatori veterinari attualmente aperti:

- ambulatorio veterinario La Villa, via Barberinese 56; telefono 0558951352; orario: lun-ven 9:30-19:30, sabato 10:00-14:00, domenica chiuso

- clinica veterinaria Il Giglio, via San Quirico 290; telefono 0558969789; orario: lun-ven 8:30-19:30, sabato 8:30-12:30; pronto soccorso e urgenze H24.

Viabilità, riattivata la linea ferroviaria nel Pratese

È ripresa questa mattina a binario unico la circolazione ferroviaria tra Prato e Vernio, sulla linea convenzionale Prato – Bologna. Prevista una riprogrammazione dei treni Regionali con modifiche di orario e in alcuni casi la sostituzione con autobus.

Gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di RFI e Trenitalia.

La riattivazione del secondo binario, compatibilmente con le condizioni meteo al momento è prevista, per lunedì 13 novembre.

La circolazione tra Prato e Vernio era stata interrotta nella notte 2/3 novembre a causa del maltempo che aveva interessato la zona; provocando allagamenti, frane e smottamenti che avevano interessato l’infrastruttura ferroviaria.

Sulla linea per gli interventi di ripristino della circolazione hanno operato e sono ancora al lavoro circa 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e delle ditte appaltatrici.

Rinviato il derby Prato-Pistoiese

In merito all’incontro calcistico Prato – Pistoiese in programma per domenica 12 novembre presso lo stadio comunale, questa mattina si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Prato Adriana Cogode, al quale hanno partecipato il Sindaco di Prato, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il primo del Compartimento Polfer Toscana, il presidente della Società Sportiva Prato, i rappresentanti territoriali delle Autolinee Toscane ed Comandante della Polizia Municipale di Prato.

Considerate le operazioni di soccorso tecnico urgente e di assistenza alla popolazione tutt’ora in corso a seguito dell’emergenza alluvionale dello scorso 2 novembre, si è convenuto di rinviare la partita al prossimo 15 novembre alle ore 19,45.

La capienza dello stadio viene confermato per un massimo di 2000 persone, di cui 100 appartenenti alla tifoseria ospite, che potrà acquisire i biglietti per l’incontro unicamente online.

Gli interventi del Soccorso alpino della Guardia di Finanza su Pistoia

Sin dalla serata di giovedì 2 novembre il Comando Provinciale Pistoia ha posto le proprie risorse, sia del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) che territoriali, a disposizione del dispositivo di Protezione Civile attivato, sotto il coordinamento della locale Prefettura, per fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la parte settentrionale della regione Toscana e, in particolare, la provincia di Pistoia.

Non appena istituito il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) da parte del Prefetto di Pistoia, una unità del Corpo è stata da subito dislocata presso la Sala Operativa della Protezione Civile provinciale, onde coordinare l'impiego sul territorio, in funzione dell’emergenza, delle pattuglie “117”, del Gruppo Pistoia e della Compagnia Montecatini Terme, e di quelle specializzate della Stazione S.A.G.F. Abetone Cutigliano.

La componente S.A.G.F., che ha proiezione operativa ultraregionale ed una capacità d’intervento ad ampio raggio, anche grazie alle dotazioni di mezzi a trazione integrale e di unità cinofile da soccorso, nei giorni scorsi, è stata impegnata su più fronti, anche in sinergia con la componente aerea del Corpo, operando diversi interventi, coordinati dai C.C.S. di Pistoia e di Prato, finalizzati sia al soccorso di persone e famiglie in difficoltà, soprattutto nelle zone di Quarrata (PT), Montale (PT) e Carmignano - fraz. Seano (PO), che al monitoraggio di possibili fenomeni di dissesto idro-geologico, nelle zone montane della provincia pistoiese ove si sono registrate, specie nel fine settimana, forti precipitazioni.

Tra i vari interventi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, si segnalano, ad esempio, quello in Quarrata (PT), nella notte del 03 novembre, per l'asportazione dei detriti che ostruivano l'accesso ad alcune abitazioni site in viale Montalbano, e quello del tardo pomeriggio dello stesso giorno, in ausilio del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Pistoia, per il trasporto e posizionamento di un centinaio di sacchi di sabbia, a protezione di una zona abitata, in località Bottegone, già parzialmente interessate dall’esondazione di un vicino corso d’acqua.

Lo stesso giorno, mentre un’ulteriore squadra del S.A.G.F. partecipava, unitamente ai Vigili del Fuoco ed a volontari della Vigilanza Antincendio Boschivo alle ricerche, coordinate dal C.O.C. di Prato, nell’area di Prato - frazioni Cerreto e Figline, di una persona scomparsa la sera prima, che risultava essersi allontanata dalla propria abitazione in automobile, un militare Tecnico di Elisoccorso si imbarcava a bordo di un elicottero della Sezione Aerea Guardia di Finanza di Pisa, per una missione di soccorso aereo, con il verricello, che abbracciava le

province di Firenze, Prato e Pistoia.

Parallelamente, le pattuglie in servizio “117”, del Gruppo Pistoia e della Compagnia Montecatini Terme, integrate da personale del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria Pistoia, hanno svolto servizi di controllo del territorio finalizzati al soccorso della popolazione e, in concorso con le altre FF.PP., alla prevenzione di eventuali attività illecite, nelle aree maggiormente colpite dalla calamità naturale, dei comuni di Agliana (PT), Montale (PT) e Quarrata (PT).

In tale ambito, su attivazione del C.C.S. di Pistoia, domenica 05 novembre, questi equipaggi hanno anche contribuito alla cinturazione di una vasta area invasa dalle acque, nel comune di Montale (PT), presidiando il sottopasso che conduce alla Stazione ferroviaria di Montale-Agliana, a tutela degli automobilisti in transito.

Nel periodo intercorrente tra la sera di giovedì 02 novembre e la giornata di lunedì 06 novembre 2023, la Guardia di Finanza di Pistoia ha messo in campo, a supporto degli altri Enti ed Istituzioni impegnati nel fronteggiare la fase acuta dell’emergenza, 35 militari ordinari e 9 militari specializzati S.A.G.F., che hanno concorso alle attività di assistenza e messa in sicurezza della popolazione sul territorio provinciale, con turnazioni continuative che hanno permesso di schierare, complessivamente, 14 pattuglie automontate della componente territoriale e 10 del S.A.G.F. (di cui 2 operanti anche nel pratese).