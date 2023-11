Campagna di solidarietà di Cgil Firenze: volontariato, raccolta fondi e donazioni per la scuola

Solidarietà alle popolazioni alluvionate nella Piana fiorentina, le iniziative Cgil Firenze: squadre di lavoro, conto corrente ad hoc, trattenute in busta paga. E una raccolta materiali per le scuole

Volontari organizzati

Abbiamo organizzato e stiamo organizzando squadre che ogni giorno possano fare interventi mirati e concordati con le Istituzioni per il ripristino di ambienti pubblici e privati. Il ritrovo ogni giorno presso la Camera del Lavoro di Sesto Fiorentino (via Paganini 37) per organizzarsi e prelevare l’occorrente.

Per rendersi disponibile è necessario scrivere a segreteria@firenze.tosc.cgil.it

Sottoscrizione

Abbiamo istituito un conto corrente ad hoc, intestato alla Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, con IBAN IT74F0306967684510786219112 per lanciare una sottoscrizione in aiuto ai territori colpiti.

Le destinazioni di quanto raccolto saranno prioritariamente concordate con le Istituzioni locali e saranno rendicontate ai contribuenti.

Per alimentare il fondo la Camera del Lavoro di Firenze ha proposto ai propri dipendenti e ai funzionari in distacco sindacale una sottoscrizione con trattenuta in busta paga di almeno 4 ore di lavoro.

La scuola

La Flc Cgil Firenze promuove una raccolta di cancelleria e materiale scolastico per studentesse e studenti delle scuole di Campi Bisenzio. Per favorire il rientro a scuola delle ragazze e dei ragazzi che hanno perduto il materiale scolastico, a causa dell’alluvione, si invitano cittadine e cittadini a donare QUADERNI, PENNE, MATITE, PENNARELLI, ALBUM DA DISEGNO.

I punti di raccolta dove poter consegnare il materiale sono: sede provinciale FLC, c/o CGIL Toscana, via Pier Capponi 7 Firenze (ore 9-18); Camera del Lavoro di Sesto F.no, via Paganini 37 Sesto Fiorentino (ore 9-13 e 15-18); Camera del Lavoro di Empoli, via San Mamante 44, c/o Coop, Empoli (ore 9-13 e 15-18); Camera del Lavoro di Borgo San Lorenzo, p.za Martin Luther King 3, B.go San Lorenzo (9-12.30 e 15-17.30).

Il materiale raccolto verrà poi consegnato al Comune di Campi Bisenzio, che provvederà a distribuirlo secondo criteri di individuazione delle famiglie colpite.

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio stampa