Menù invernale per le mense di Empoli. Ai nidi arriva il latte materno

Come rendere più appetibile un alimento salutare come il cavolfiore ai palati dei più piccoli, per esempio, oppure replicare un piatto particolarmente gradito dalle bambine e dai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia empolesi? Sono questi alcuni degli obiettivi da raggiungere nel gradimento del nuovo menù invernale entrato nelle mense scolastiche comunali proprio in queste settimane, elaborato dal Centro cottura comunale.

Nel menù si conferma un’attenzione particolare alla genuinità dei prodotti a chilometro zero, all’insegna della sostenibilità alimentare e come da linee guida nutrizionali, è stato mantenuto un aumento delle proteine vegetali. Da vari studi sulla salute è auspicabile aumentarne l’incremento almeno una volta in più a settimana anche nelle mense scolastiche. Un occhio di riguardo anche a menù alternativi come il vegano per soddisfare le richieste di alcuni genitori che prediligono questa scelta per i loro figli. Molto gradito il piatto unico del menù estivo che è stato riproposto due volte alla settimana anche in quello invernale.

Nei nidi per l’infanzia è stato inserito il protocollo del latte materno e cioè, la possibilità di far avere alla scuola il latte della mamma del bambino, affinchè ci sia una continuazione anche se è inserito in età più piccola.

Ecco il purè alle carote abbinato con l’uovo, nuova varietà di formaggi ‘alpini dop’, i tortelli mugellani toscani e poi seguendo i risultati dei questionari proposti, le verdure e il pesce sono alimenti che piacciono un pochino meno e così è stato inserito un burger di verdura e il gratin. Pensando poi alle proprietà nutrizionali e salutari del cavolfiore, per renderlo più ‘gustoso’, ecco l’idea del risotto alla crema di cavolfiore dal sapore più gradevole.

Per i nidi che hanno le cucine interne, il menù si presenta più personalizzato in base alla fascia di età ed è il cuoco stesso ad adattarlo ad ogni specifica età. Anche per i più piccoli verdure fresche.

Questo nuovo menù seguirà il gradimento all’interno della scuola durante il momento del pasto da parte della nutrizionista, Susanna Agnello, per vedere soprattutto se i nuovi pasti risultano apprezzati e piacciono ed eventualmente apportare delle modifiche al menù.

I pasti giornalieri sono in una media che varia dai 2200 ai 2500, a seconda dei rientri effettuati dalle scuole.

Le tabelle alimentari sono disponibili nella sezione del sito internet del Comune di Empoli dedicata allo Sportello della Nutrizionista al link: https://www.comune.empoli.fi.it/sportello-nutrizionista-susanna-agnello .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa