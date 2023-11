Un 23enne marocchino, residente a Capannori, è finito nella rete dei controlli degli agenti della questura di Pisa. Sulla banca dati delle forze dell'ordine è emerso un rintraccio per notificargli l'annullamento del permesso di soggiorno dalla Questura di lucca per dei precedenti penali. Il giovane è stato trasferito prima in questura e poi al Cpr Ponte Galeria di Roma, dove sarà poi espulso nel paese natio.