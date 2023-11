Nuova sede dei FDI a Colle di Val d'Elsa

È prevista per sabato 11 novembre alle ore 16:30 l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia a Colle Val D’elsa, in Viale dei mille n.88.

All’inaugurazione saranno presenti il coordinatore provinciale On. Francesco Michelotti, l’on. Augusta Montaruli vicecapogruppo di Fdi alla Camera dei deputati, il coordinatore regionale Fabrizio Rossi, il capogruppo in Regione Francesco Torselli, oltre ai dirigenti apicali del partito colligiano e provinciale.

L’apertura della sede è stata fortemente voluta dai dirigenti colligiani di Fratelli d’Italia, ed oggi è realtà grazie all’infaticabile lavoro di Lino Romano Solai, dirigente del partito che insieme ad altri ha permesso che la destra fosse fisicamente presente sul territorio.

Il partito di Giorgia Meloni quindi si radica ancora di più a Colle, e si prepara con determinazione ad affrontare le prossime scadenze elettorali, in particolare le elezioni comunali e le prossime elezioni europee.

A tal proposito la sede del partito rimarrà aperta nelle prossime settimane per incontrare i cittadini, accogliere le loro istanze volte a redigere il programma elettorale che andrà a sostenere il candidato sindaco del centrodestra, che entro la fine dell’anno sarà annunciato.

L’obiettivo di Fdi è chiaro : avere tutto il centro destro unito, valore imprescindibile come sempre sostenuto da Michelotti, aperto alle migliori esperienze del mondo civico con affinità culturali e programmatiche, per comporre una coalizione che punta alla vittoria e a replicare l’esperienza di Siena, per dare un segno tangibile di cambiamento a Colle, dopo anni di immobilismo.

L’appuntamento è per sabato pomeriggio a Colle, per inaugurare la sede e il nuovo corso del partito di Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia – coordinamento provinciale Siena