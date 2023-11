Trovato morto 50enne vestito da cacciatore a San Vincenzo

Un 50enne vestito da cacciatore è stato trovato morto in un fossato lungo la via Aurelia a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Il ritrovamento è avvenuto da parte di alcuni passanti che stavano percorrendo la strada, vedendo il corpo riverso nel fossato profondo 7 metri. L'uomo aveva la testa incastrata tra le rocce e il suo corpo non era immerso completamente in acqua. Sul posto è intervenuta la medicalizzata della Croce rossa di Venturina, che ha constatato il decesso, con carabinieri e vigili del fuoco.