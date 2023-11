Arrestato a Grassina un sorvegliato speciale per violazione degli obblighi di dimora

Questa notte i carabinieri di Grassina hanno arrestato un 69enne italiano sorvegliato speciale, che ha violato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Per disposizione del giudice era obbligato a rimanere a Bagno a Ripoli, luogo di abituale dimora, per fatti avvenuti fuori Firenze. Durante uno dei controlli dei militari proprio per queste prescrizioni violate in varie occasioni lo è stato trovato in via Pian di Grassina alle 5.30, nonostante tra le 23 e le 7 dovesse rimanere in casa. Per questo è stato arrestato e verrà sottoposto al processo di convalida dell'arresto.