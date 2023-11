Bandiera Verde 2023, a Roma premiata la pientina Martina Crociani

Un vecchio fienile che diventa agrinido e corona il sogno di un’imprenditrice tornata alla campagna dell’infanzia, eredità del nonno in Val d’Orcia. E’ la storia di Martina Crociani, titolare dell’azienda agricola Lignanello di Pienza, che a Roma, nella sede della Camera di Commercio, è stata premiata con la Bandiera Verde della Cia Agricoltori Italiani, - nella categoria AgriWoman -, alla 21esima edizione del premio dedicato alla eccellenze dell’agricoltura italiana.

Un riconoscimento che ha premiato la sua idea di coniugare l’attività agricola - si tratta di una azienda vitivinicola e olivicola - con il sociale e in particolare con l’accoglienza di bambini di una età compresa tra 12 e 36 mesi nello spazio appositamente dedicato, dal nome Sbarbacipolle, ufficialmente riconosciuto dal Comune di Pienza, nel febbraio 2023, come nido d’infanzia servizio educativo alla prima infanzia.

Insieme alla Crociani, sul palco è stato presente il presidente di Cia Siena, Federico Taddei: “La Bandiera Verde è un riconoscimento quanto mai prestigioso – commenta Taddei -, che premia la visione e il coraggio di innovare, fiducia nella ricerca e nella sperimentazione, ma senza dimenticare le radici. L’esperienza di Martina Crociani va in questa direzione, una bella storia di agricoltura del nostro territorio, dimostrando lungimiranza e professionalità. Vedere un’azienda senese premiata a livello nazionale, per un progetto come quello dell’agrinido, è una grande soddisfazione per tutta la Cia senese”.

Fonte: Ufficio Stampa