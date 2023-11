Cinema e letteratura, due rassegna in biblioteca a Montespertoli

La Biblioteca Comunale E. Balducci è lieta di annunciare l'inizio di due nuove rassegne cinematografiche che coinvolgeranno gli appassionati di cinema e letteratura intitolate: "Pianeta a Terra" e "Meglio il Libro o il Film?".

A partire dal 14 novembre, la rassegna cinematografica "Pianeta a Terra" prenderà il via, proponendo una selezione di 6 docufilm che mirano a sensibilizzare il pubblico sul tema dei cambiamenti del nostro pianeta. Questi documentari si focalizzano su diversi aspetti del rapporto tra l'umanità e la natura, sottolineando l'importanza delle nostre scelte quotidiane per il futuro del nostro Pianeta.

I giorni delle proiezioni saranno il martedì: 14 novembre, 12 dicembre, 9 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo, 9 aprile.

Gli appuntamenti avranno inizio alle 17:30 presso la Biblioteca Comunale E. Balducci. Per conoscere i titoli in programma e per prenotare un posto, vi invitiamo a contattare la biblioteca chiamando il numero 0571600228 o inviando un messaggio su WhatsApp al 3389177871. Per ulteriori informazioni sulle proiezioni, potete scrivere un'e-mail a

biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

Dal 28 novembre, inizierà la rassegna cinematografica "Meglio il Libro o il Film?", che proporrà 6 serate dedicate a film italiani e internazionali tratti da opere letterarie di grande successo.

I giorni delle proiezioni saranno il martedì: 28 novembre, 21 dicembre, 30 gennaio, 27 febbraio, 26 marzo, 30 aprile.

Entrambe le rassegne si prefiggono di offrire al pubblico l'opportunità di esplorare temi rilevanti attraverso il linguaggio cinematografico e di incentivare la riflessione sulle sfide globali e sul valore della letteratura.

