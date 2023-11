Emergenza Campi Bisenzio, l'appello di Nardella: "I volontari lascino l'area per precauzione"

Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, in accordo con il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, ha invitato tutti i volontari spontanei - tra di essi molti sono adulti e giovani delle scuole dell'area metropolitana fiorentina - a lasciare il prima possibile la zona colpita dal nubifragio della settimana scorsa, per motivi di precauzione e sicurezza vista l’allerta arancione prevista per questo pomeriggio e in serata. Le attività spontanee di volontariato potranno riprendere sabato mattina, 11 novembre 2023, con il coordinamento della protezione civile.