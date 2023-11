In pensione Paolo Bianchi, geometra 'colonna' di San Miniato

Dal 7 novembre scorso è andato in pensione il geometra Paolo Bianchi, 67 anni, colonna portante dei lavori pubblici del Comune di San Miniato. Sanminiatese doc, da oltre 43 anni era impiegato nella pubblica amministrazione ed era responsabile del servizio opere pubbliche e patrimonio e dei servizi tecnici dell'Ente.

"Paolo è la memoria storica del territorio, per tutto ciò che riguarda i lavori pubblici, vantando un'esperienza enorme, ed avendo seguito i lavori di moltissime infrastrutture di cui oggi usufruiamo - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, che lo ha salutato insieme alla giunta e a tutti i dirigenti del Comune -. Grazie ad una conoscenza del territorio precisa e puntuale, ha permesso alle tante amministrazioni che si sono succedute, di avere uno sguardo attento e competente verso le necessità di San Miniato, aiutandoci a cogliere le priorità e a districarci nelle difficoltà, sempre crescenti, di un settore complesso e fondamentale, che è sotto gli occhi di tutti. In questi anni ha dato al nostro Comune un contributo professionale ed umano molto importante, per questo desidero rivolgergli un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della nostra comunità e augurargli, da parte di tutta l’amministrazione, un buon proseguimento per questa nuova fase della sua vita che è appena iniziata”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa