Nati 13 bambini in meno di due giorni all'ospedale di Cecina

Nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cecina, in meno di 48 ore (dalle 16.00 di lunedì 6 alle 10 di oggi (8 novembre), sono state seguite 13 nascite, tra cui due coppie di gemelli, 5 femmine e 8 maschi.

"E' un grande piacere – sottolinea il direttore dell’ostetricia e ginecologia di Cecina, Stefano Masoni - per me e per tutto lo staff vedere tanti nuovi neonati. Questo boom è un’ulteriore conferma che la fiducia verso il nostro ospedale è sempre viva, alcune mamme arrivano anche da territori al di fuori della nostra ASL. E’ un segno che ci fa guardare con più ottimismo al futuro nonostante si sia in periodo di calo demografico diffuso nella maggior parte delle regioni del nostro Paese. Con le nascite del 5 novembre, unite alle 13 degli ultimi due giorni, il reparto si è popolato di gioia e, nella speranza di continuare a vedere nuovi arrivi, stiamo recuperando spazi per ospitarli. Mi preme ringraziare tutti i sanitari che hanno saputo gestire con efficacia e professionalità tutti i parti".