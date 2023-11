Portano oltre 630 tonnellate di rifiuti dal cantiere a Empoli ma non hanno l'autorizzazione da 5 anni: denunciati

Due camion non autorizzati al trasporto di rifiuti sono stati contestati dai carabinieri forestali di Empoli per un controllo in un cantiere cittadino. In uno dei mezzi vi era alla guida il dipendente della ditta di San Miniato intestataria di entrambi i veicoli. Non solo: l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti per questa ditta era stata cancellata nel 2018 con un provvedimento emesso dal Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Sezione Regionale della Toscana. Ma nonostante mancasse l'autorizzazione, erano stati fatti altri trasporti verso due centri di recupero, per un totale di 630 tonnellate in un centro e 8,5 nell'altro centro. Alla conclusione delle indagini, tre persone sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.