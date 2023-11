Ancora maltempo in Toscana, persone evacuate nel Pratese. Il punto della situazione

Un'altra notte di allerta meteo, questa volta però la Toscana sembra essere stata risparmiata dalla pioggia. Da quanto appreso sarebbero infatti caduti dai 20 ai 40mm di pioggia che, nonostante un reticolo idraulico già compromesso, non hanno creato particolari problemi.

La 'nuova' criticità, però, restano le frane, create dall'ondata di maltempo delal scorsa settimana e 'movimentate' dalle nuove piogge. Sei persone sono state evacuate nella notte nel Pratese, tra i paesi di Usella e Migliana, nel comune di Cantagallo per il rischio di una frana di una scarpata che minaccia le abitazioni. Sono tre famiglie.

Nardella: "Reticolo della Piana sotto il primo livello di guardia"

"Stamattina alle 6 ho fatto il punto con la Protezione civile metropolitana e nelle zone interessate dalla perturbazione sono piovuti 20-40 millimetri, quindi se guardiamo alla zona della Piana, quella che noi stiamo seguendo come Città metropolitana di Firenze, gli incrementi del livello del reticolo dei fiumi è stato sotto il primo livello di guardia, la situazione quindi per fortuna non ha presentato criticità, è sotto controllo", così il sindaco Dario Nardella in una intervista Radio Bruno.

"Ieri sera Publiacqua ha terminato le analisi dell'acqua della rete idrica confermando che non c'è alcun problema per la revoca delle ordinanze che riguardano la potabilità - ha spiegato il sindaco -. Questo significa che l'acqua è nuovamente utilizzabile per tutti gli scopi, compresi quelli potabili ed alimentari, ed in più abbiamo fatto il punto sempre con Publiacqua sulla questione degli spurghi, che è uno dei problemi più grossi che ora abbiamo a Campi Bisenzio dove sono arrivati 16 mezzi di autospurgo nel giro di 48 ore, e si procede anche con la rimozione dei rifiuti", "ovviamente ora il tema sarà quello di individuare i centri di stoccaggio temporaneo per i rifiuti per quelli che abbiamo già messo in campo ci risultano saturati".

Caritas in aiuto degli alluvionati

Cosa vi serve? Come possiamo aiutarvi? Sono bastate poche domande per mettere in moto l'efficiente macchina di solidarietà della Caritas e per far arrivare nei territori alluvionati della Piana fiorentina idropulitrici, aspira liquidi, deumidificatori e generatori di corrente, oltre a materiale utile per il lavoro dei volontari e prodotti per le famiglie, per pulire le case ancora invase da acqua e fango.

Sono state la Caritas Ambrosiana e le Caritas delle diocesi di Reggio Emilia e Faenza a mettere a disposizione della Caritas diocesana di Firenze tutto questo prezioso materiale che servirà ad effettuare interventi direttamente nelle case e nei piccoli esercizi commerciali delle persone alluvionate.

Si tratta di una vera e propria squadra di intervento quella messa in piedi dalla Caritas della diocesi di Firenze che si avvarrà della collaborazione della Fondazione Solidarietà Caritas, suo braccio operativo.

A raccogliere le richieste di aiuto delle persone e segnalare le esigenze saranno le parrocchie: la parrocchia di Santa Maria, la parrocchia di San Lorenzo, e quella del Sacro Cuore, la più colpita dalla calamità.

Dopo un incontro operativo con il responsabile del team di Caritas Ambrosiana è stato subito organizzato il lavoro dei volontari e sono stati distribuiti i vari compiti.

I macchinari tecnici saranno utilizzati dai volontari della Caritas fiorentina sotto la supervisione dei capo squadra: personale con specifiche competenze tecniche, messo gratuitamente a disposizione da alcune grandi aziende della zona come Knorr-Bremse e Baker Hughes-Nuovo Pignone.

Spazio Reale a San Donnino, struttura sempre della diocesi di Firenze che già sta ospitando 500 membri della colonna mobile della Protezione civile nazionale, sarà anche la sede del coordinamento di questa squadra operativa di Caritas Firenze, mentre presso la Casa della Carità di via Corelli ci sarà lo stoccaggio del materiale che sarà utilizzato dai volontari (carriole, guanti, tute, secchi, pale, stivali ecc) e sempre nei locali della Casa della Carità saranno confezionate le scatole da distribuire alle famiglie per la pulizia di case e altri ambienti.

I macchinari forniti dalla Caritas Ambrosiana saranno collocati invece nelle strutture delle parrocchie vicine alle aree di intervento. Si tratta esattamente di: 10 idropulitrici elettriche, 4 idropulitrici a benzina, 10 aspira liquidi, 10 generatori di corrente, 20 deumidificatori, 2 riscaldatori a corrente.