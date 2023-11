Attivato l'Alert System nel Mugello

L’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha attivato Alert System, il “servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali criticità legate al maltempo, comunicazioni urgenti e importanti, eventi naturali ed ogni altra notizia che avrà la necessità di raggiungere velocemente il più ampio numero possibile di cittadini.

“Il nostro territorio, gli eventi degli ultimi mesi ne sono la prova, ci mette purtroppo a volte davanti a delle criticità che ci richiedono di attivare una comunicazione verso i cittadini nel più breve tempo possibile – afferma il Presidente dell’Unione dei Comuni Stefano Passiatore – per questo abbiamo ritenuto indispensabile mettere a disposizione dei Comuni la possibilità di usufruire di un canale come quello di Alert System che chiama direttamente i residenti comunicando un messaggio preregistrato con tutte le informazioni necessarie”.

Il servizio è fornito dalla società ComunicaItalia di Roma, che è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace è necessario implementarla con i cellulari dei cittadini che vorranno aderire. Anche coloro che sono già iscritti ai vari canali informativi dei Comuni (WhatsApp, newsletter, sms) dovranno effettuare l’iscrizione al servizio. E’ possibile inserire come numeri contattabili anche nuovi recapiti fissi, o utenze registrate come private, seguendo le istruzioni presenti sul sito di Alert System

“Oggi – prosegue Passiatore – è innegabile che il cellulare sia la via telefonica più immediata per raggiungere i cittadini, ma per farlo abbiamo bisogno dell’adesione di ognuno di voi che potrà iscriversi autonomamente al servizio, ma potrete anche far inserire numeri fissi non presenti negli elenchi pubblici”.

Se volete ricevere le chiamate da parte dei Comuni, che vi informeranno di eventuali criticità e notizie utili, potete effettuare l’iscrizione compilando l'apposito modulo che si aprirà cliccando sul link: https://registrazione.alertsystem.it/umcmugello

Il servizio è ovviamente gratuito e sarà possibile cancellarsi in ogni momento cliccando sull’apposito tasto presente nella pagina dell’iscrizione (https://registrazione.alertsystem.it/umcmugello/remove ). Per conoscere tutti i dettagli della piattaforma è possibile visitare il sito https://news.alertsystem.it/informazioni/

È anche possibile scaricare l’app “Alert System Plus” dal proprio store, oppure tramite il link http://www.alertsystem.it/qr

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello - Ufficio stampa