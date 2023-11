Concorso pubblico per funzionario a tempo indeterminato nel settore scolastico: come partecipare

Nuova opportunità di lavoro al Comune di Altopascio: è stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario socio-educativo, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore servizi sociali e scolastici. Gli interessati possono presentare la domanda entro le 14 di lunedì 11 dicembre.

Tra i requisiti richiesti, il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in vecchio ordinamento (DL) in scienze dell'educazione e diplomi equiparati delle corrispondenti classi del DM 509/1999 (lauree specialistiche) e del DM 270/2004 (lauree magistrali), laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione.

È inoltre necessaria la patente di guida di categoria B.

La domanda dovrà essere consegnata entro lunedì 11 dicembre alle 14 per via telematica tramite il Portale unico di reclutamento (https://www.inpa.gov.it). Il personale interessato dovrà inviare la propria candidatura previa registrazione tramite sistemi di identificazione e autenticazione elettronica (es. SPID, CIE, CNS).

Durante l’esame i candidati verranno sottoposti a tre prove: una scritta a contenuto teorico, una scritta a contenuto teorico-pratico e una orale.

Il bando completo è disponibile sul sito del Comune di Altopascio: https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-funzionario-socio-educativo-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-presso-il-settore-servizi-sociali-e-scolastici/

Per informazioni è possibile consultare il sito www.comune.altopascio.lu.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” o rivolgersi all’Ufficio Personale al numero 0583.240316 o all’e-mail personale@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa