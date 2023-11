Drove, intervento per rimuovere il camion cisterna sulla 429bis

Saranno eseguite domenica mattina, 12 novembre, le operazioni per rimuovere il camion cisterna per il trasporto di GPL coinvolto nell'incidente di alcuni giorni fa sulla sr 429bis nel comune di Barberino.

Per consentire le operazioni di rimozione, la bretella 429bis in prossimità dello svincolo di Drove sarà chiusa al transito dalle 8 alle 12, come da disposizioni della Città Metropolitana di Firenze.

Le operazioni per rimuovere il mezzo inizieranno già prima e a partire dalle 8 sarà necessaria la chiusura della strada, che verrà riaperta non appena completato l'intervento. Sul posto sarà presente la Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa