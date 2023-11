Giornata del Diabete, infopoint e consulenze dall'ospedale di Empoli

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, martedì 14 novembre, sarà allestito un punto informativo presso la corte esterna del Centro Commerciale Coop di Empoli per sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Dalle ore 15 alle ore 19 alcuni medici ed infermieri della Diabetologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, offriranno consulenze gratuite sulla prevenzione e diagnosi della patologia. Durante il pomeriggio sarà inoltre presentata una guida pratica per il paziente diabetico insieme ad alcuni medici di famiglia del territorio, sarà possibile effettuare anche la misurazione di alcuni parametri (glicemia e pressione arteriosa) a cura dei volontari della Croce Rossa, Comitato di Empoli, del Corpo Militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana che hanno collaborato nell’organizzazione dell’iniziativa.

Fonte: Asl Toscana Centro