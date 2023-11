La fisica quantistica diventa arte nella nuova mostra a Villa Galileo

Tina Salvadori Paz

Sabato 11 novembre alle ore 17, a Villa Galileo (Via del Pian dei Giullari, 42 Firenze) si inaugura la mostra di arte contemporanea "An Entangled Time Machine" di Tina Salvadori Paz, artista italiana che ha tratto ispirazione dalle ricerche sulla fisica quantistica e il concetto di tempo, venendo a contatto con ricercatori dell’Università di Firenze, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio di Arcetri e di altri istituti di ricerca.

Tina Salvadori Paz, An Entangled Time Machine

L’esposizione, a cura di Valeria D’Ambrosio, si inquadra nella partecipazione di Villa Galileo - ultima dimora del grande scienziato sulle colline di Arcetri, gestita dal Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino - alla biennale francese "La Science de l’Art" e fa parte del più ampio progetto "Grasping the cosmos", nato dalla collaborazione tra il Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino e il Galileo Galilei Institute, per la valorizzazione di Villa Galileo attraverso la cifra del dialogo fra l’arte, in special modo quella contemporanea, e la scienza.

L’esposizione analizza diverse prospettive di ricerca sul tempo, visualizzandole attraverso dispositivi meccanici ed elettronici che, insieme ad elementi visivi, suggeriscono altri modi di concepire il rapporto fra passato, presente e futuro, con uno sguardo rivolto a concetti propri della fisica quantistica come il principio di sovrapposizione e l’entanglement.

Tina Salvadori Paz, An Entangled Time Machine

In programma i saluti istituzionali di Stefania De Curtis (direttrice del Galileo Galilei Institute for Theorethical Physics), Marco Benvenuti (presidente del Sistema Museale di Ateneo - Università di Firenze), Lauriane Bellon (vicedirettrice del Collectif pour la culture en Essone). Introduzione alla mostra e al programma satellite con Valeria D’Ambrosio e Pietro Centorrino. Contributi di Caterina Foti (Aalto University, Helsinki) e di Giorgio Strano (Museo Galileo). Chiude la serata la visita guidata alla mostra con l’artista Tina Salvadori Paz.

Il calendario di eventi gratuiti de "La Science de l’Art" a Villa Galileo - realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e Regione Toscana, in stretta collaborazione con il Museo Galileo - prosegue tutti i sabati e le domeniche fino al 26 novembre con incontri, visite guidate, approfondimenti.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa