Mostra del Tartufo di San Miniato: programma, mappa ed eventi del primo weekend

Domani (11 novembre) scatta la cinquantaduesima Mostra Mercato del Tartufo bianco di San Miniato con la classica cerimonia che inizierà all’auditorium Crédit Agricole alle 10 coi nuovi ambasciatori del tartufo e poi si sposterà in piazza Duomo per il consueto taglio del nastro con le autorità (che sarà trasmesso in diretta tv su Canale 50 e Antenna 50 dalle 11.15).

Ecco cosa sarà strutturata la fiera: in piazza Dante info point con associazioni del gusto e associazioni di volontariato, in corso Garibaldi ci sarà lo street food, in piazza del Popolo prodotti enogastronomici da tutt’Italia, ai Loggiati di San Domenico (parte superiore) Mercato della Terra di San Miniato, mentre nella parte superiore ci sarà il Biodistretto della Valdera. Poi alla loggetta del fondo lo spazio dedicato alle città ospiti, in piazza Duomo gli stand dove conoscere e acquistare il tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato, in piazza della Repubblica prodotti enogastronomici toscani e di altre Regioni e in piazza Mazzini, via Vittime del Duomo e piazza Buonaparte (solo la domenica) mercatino delle arti e dei mestieri. Ed ecco cosa sarà possibile vedere: a Casa Tartufo in piazza Duomo ci saranno lo spazio incontri e l’officina del tartufo, dove piatti al tartufo e vini sanminiatesi verranno abbinati e fatti gustare (costo 15 euro, prenotazioni al numero 057142745 oppure ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it) con la regia dello chef Marco Nebbiai e la collaborazione degli studenti dell’istituto alberghiero Enriques di Castelfiorentino.

Capitolo mostre: dalle 10 alle 18 a Palazzo Grifoni esposizione dei documenti sulla nascita della Diocesi di San Miniato (in collaborazione col Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo), a cui si aggiunge alle 16 l’inaugurazione di “Surroundings/ENVIRONMENT”, mostra figurativa a cura di Magma Art Space con performance “Luna Rossa” dell’artista Emilia Telese; e poi “Prima di domani”, mostra di pittura della bottega Egolart con Lorenzo Terreni e i suoi pittori.

Si passa alla Torre degli Stipendiari nello spazio dell’Orcio d’Oro, con la mostra “Trent’anni per il teatrino”, una storia per immagini e materiali (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30); dalle 10 alle 20 alla Loggia Casa Lotti i Moti Carbonari propongono la mostra “Il parroco agronomo Giovan Battista Landeschi 1721/1783: il museo a Sant’Angelo di Montorzo; il percorso di Pancole a San Genesio”. Dalle 11 alle 18 all’Oratorio di San Rocco e San Sebastiano (piazza Buonaparte) “Storie su Serranda, i volti dello Scioa”, mostra dei bozzetti delle opere d’arte su saracinesca (a cura di Tra i Binari); infine dalle 10 alle 20 nella Cappella dei Condannati sulla Via Angelica ecco “Società”, a cura di Federico D’Agnello”.

Saranno contestualmente aperte tutte le strutture museali: la Sala delle Sette Virtù e l’Oratorio del Loretino a Palazzo Comunale; il Museo Diocesano in piazza del Duomo, l’Oratorio di Sant’Urbano e la Cappella di San Pietro Martire nella Via Angelica, il Museo del Conservatorio di Santa Chiara, il Museo della Misericordia di San Miniato a Palazzo Roffia e il MuMe ai Loggiati di San Domenico.

Ci sono poi le visite guidate: ogni sabato dalle 15 e ogni domenica dalle 11 alla scoperta del centro storico e dei vicoli Carbonai, a cura di Moti Carbonari (costo 5 euro, info al 3480621740); poi Discover San Miniato, che al costo di 8 euro (gratis fino a 10 anni) vi porta alla scoperta di un viaggio tra curiosità e tartufo (prenotazione al 3341578567). A Palazzo Formichini ogni domenica (sede direzione regionale Toscana-Umbria Crédit Agricole Italia) visita guidata gratuita a cura del pittore Luca Macchi (su prenotazione 057142745 e ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it, con partenza alle 11). Infine ogni domenica sopra i Loggiati di piazza Dante dalle 15 alle 17.30 dimostrazione di caccia al tartufo coi cani dell’Associazione Tartufai.

E per mangiare il tartufo? Piazza Dante con le associazioni del gusto (La Ruga e Balconevisi, numero 3355437118) e Le Fornaci (tel. 3281469235); in via Conti i Fratres San Miniato (tel. 3357695449); al Conservatorio Santa Chiara in via Roma 15 “Il Cigoli e il tartufo” (tel.3475079284); allo Chalet di corso Garibaldi (tel. 3334012494) c’è il punto ristoro Shalom; al circolo Cheli in via Guicciardini 21 (ma dal secondo e terzo weekend) altra location dove godere del tartufo (tel. 3281160627); poi all’antico refettorio della SS.Annunziata (tel.057143926), all’ex frantoio del convento di San Francesco (tel.3386805604) e al refettorio del Seminario coi volontari di Casa Verde (tel.3407869089). Oltre, ovviamente, ai ristoranti presenti.

Altro momento importante è previsto sabato alle 17 in piazza Grifoni, quando le associazioni culturali di San Miniato si uniscono per il Giubileo della Diocesi con una una rievocazione storica della consegna della bolla papale e con l'inaugurazione dell’esposizione dei documenti sulla nascita della Diocesi (a cui la sera seguirà la Cena degli Illustri all’Aula Pacis).

Durante la cerimonia di domani verranno nominati i nuovi ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato, a partire già dall’inaugurazione di sabato mattina alle 10 nell'auditorium Crèdit Agricole in piazza Buonaparte: monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato; Alessio Lubrani, responsabile 118 Empoli-Pistoia, responsabile del Numero Unico di Emergenza 112 per la Regione Toscana; Clara Svanera, giornalista e autrice di cultura e turismo; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Patrizia Giunti, presidente della fondazione Giorgio La Pira e professore ordinario di Istituzioni di diritto romano e Diritto romano all'Università degli Studi di Firenze; Maurizio Giani, direttore Marketing e Sviluppo Nuove Iniziative Herambiente.

Mentre domenica alle 12 toccherà al campione del mondo di Spagna 1982 Alessandro Altobelli e ad Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Under 20 di calcio e vincitore dell’Europeo Under 19 disputato quest’estate a Malta; entrambi diventeranno nuovi ambasciatori del tartufo sanminiatese. E sempre domenica il senatore Riccardo Nencini presenterà il suo libro “Solo” , col giornalista Franco Polidori (ore 11 a Casa Tartufo). Alle 11.30 in biblioteca presentazione del libro “La competizione tra Leonardo e gli altri – il più buono del paese” di Saverio Bargagna, con Federica Antonelli. Nel pomeriggio, invece, alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro “Fare cassa” di Walter Mangini, intervistato da Chiara Capezzuoli.

Si ribadisce che da quest’anno il servizio navetta partirà solo da via Guerrazzi (Centro Sirio) e non effettuerà fermate intermedie; l’autobus sarà disponibile il sabato e la domenica dalle 10 alle 23.30 per salita e discesa. La Mostra andrà avanti anche nei weekend del 18-19-25-26 novembre.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione