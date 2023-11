Nuovo studentato pubblico a Firenze da 114 posti, in arrivo 8 milioni di euro

Otto milioni di euro dal Ministero dell’Università e della ricerca per realizzare un nuovo studentato pubblico a Firenze e offrire agli universitari 114 nuovi posti letto a prezzi calmierati. I fondi sono stati destinati oggi a Casa spa, tramite la quale il Comune aveva presentato la candidatura al bando su fondi Pnrr.

"Si tratta di una splendida notizia - ha dichiarato il sindaco e assessore all’urbanistica Dario Nardella -. In questi mesi abbiamo presentato uno studio di fattibilità per il nuovo studentato, che sarà composto da due edifici per complessivi 114 posti letto e sarà realizzato nell’ex caserma Lupi di Toscana nell’ambito della riqualificazione generale del complesso ora di proprietà comunale. E’ un intervento molto importante e molto atteso: il problema della casa è infatti uno dei principali degli studenti e gli alloggi pubblici sono largamente insufficienti. Per questo, oltre a quello previsto a San Salvi per 150 posti letto, già progettato e per il quale il Comune ha già reso disponibili 10 milioni, avremo questo nuovo studentato nell’area Lupi con altri 114 posti".

"Nelle ultime settimane - ha continuato - abbiamo messo al centro dell’azione amministrativa proprio il tema della casa e dell’abitare: tra le azioni intraprese ricordo il blocco degli affitti brevi nel centro storico, lo stop alle monetizzazioni per aumentare il social housing, l’aumento della percentuale di alloggi studenteschi a basso costo previsti quando si realizza uno studentato privato, sette milioni di euro per ristrutturare gli appartamenti di edilizia popolare e restituirne ai cittadini 500 entro pochi mesi, i 3 milioni per il bando affitti e l’azzeramento dell’Imu per chi sposta le proprie case dal mercato degli affitti brevi e sceglie locazioni a lungo termine. Il tutto nell’inerzia del Governo".

Il progetto del nuovo studentato ai Lupi prevede la realizzazione di 55 posti in camere singole, 38 in camere doppie e 21 in mini alloggi, con due aule studio, sale riunioni, locale fitness, sala video e musica ed emeroteca. La spesa complessiva prevista è di 12,7 milioni di euro e il Comune di Firenze cofinanzierà l’intervento con propri fondi.

Adesso partirà la progettazione esecutiva con l’obiettivo di affidare i lavori entro il 2024.

