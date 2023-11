Strangolò la sorella a Signa, assolto 51enne per vizio totale di mente

Dal dicembre 2022 si trova nella Rems di Empoli dopo l'omicidio della sorella al culmine di una discussione. Adesso il giudice di Firenze nel processo in rito abbreviato ha disposto il ricovero ancora in Rems come misura di sicurezza, assolvendolo dal reato di omicidio volontario per vizio totale di mente. Marco Cintelli, 51enne idraulico, venne scoperto in un capanno dopo l'omicidio della sorella Sara, 46 anni, trovata morta nella sua abitazione di Signa. Era il 19 settembre 2022. Durante l'interrogatorio Cintelli confessò lo strangolamento durante la lite per motivi economici. La perizia psichiatrica disposta dopo la convalida del fermo affermò che Cintelli era totalmente incapace di intendere e volere.