Shopping e svago dopo il rinvio: Empolissima riempirà il centro

Dopo il rinvio, dopo la paura, arriva il momento di svagarsi un po'. Il centro di Empoli si prepara per Empolissima, che il 12 novembre riempirà le vie del centro tra le 8 e le 20. L'evento doveva tenersi il 5 ma per via del maltempo è stato rinviato.

Il tradizionale mercato in centro targato ANVA-Confersercenti si farà trovare ancora una volta pronto. Avrà dunque luogo l’edizione conclusiva della programmazione 2023 di Empolissima, questa volta, appunto, in versione invernale.

Rimane dunque la dislocazione dei banchi concentrata tra via Roma e via Tinto da Battifolle con spazi ridisegnati e attenta selezione degli operatori. Si parte da Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli) per proseguire poi in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

Protagonista indiscusso lo shopping con il mercato tutto il giorno e l’apertura straordinaria dei negozi. Abbigliamento, accessori, calzature, arredo casa sono solo alcune delle merceologie presenti, un’occasione davvero imperdibile. Per consentire ai visitatori di godersi appieno il “giro” durante tutto l’arco della giornata, diversi bar e ristoranti effettueranno servizio sia a pranzo che a cena.

Sarà l'ultima Empolissima del 2023 prima dell'arrivo di Empoli Città del Natale.