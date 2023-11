Torna a nuova gloria il bar-ristorante 'dell'Ovo' di Rosignano: bando di riqualificazione

Scapigliato ha pubblicato un bando per affidare in locazione a terzi il fabbricato commerciale dove sorgeva il bar/ristorante “L’Ovo”. La durata massima della locazione è 30 anni. Si tratta di un’opportunità per chi voglia aprire un’attività commerciale in un’importante zona di passaggio del Comune di Rosignano Marittimo, lungo la SR 206, dove sorge l’iconica struttura in cemento a forma di uovo che identificava l’attività prevalente del posto; vi si allevavano, infatti, le galline ovaiole livornesi.

Il fabbricato, che è stato set cinematografico per le riprese del film Area Paradiso di Diego Abatantuono, presenta un’area catastale di 579 mq ed è adiacente ad un terreno agricolo di altri 2.180 mq, immerso in una zona di grande tranquillità con affaccio sulle colline livornesi.

Scopo del bando è riqualificare il fabbricato mediante una ristrutturazione e una conduzione dello stesso che favoriscano l’apertura di nuove attività d’impresa nell’area.

Per questo Scapigliato ha scelto di non predisporre un progetto di valorizzazione vincolante, ma di lasciare libera iniziativa ai soggetti interessati, ponendo però alcuni punti fermi.

Il vincitore del bando dovrà, infatti, impegnarsi a riqualificare sia i fabbricati (anche mediante demolizione e ricostruzione o eventuale ampliamento, ove consentito dagli strumenti urbanistici), sia gli spazi esterni compresa l’area agricola, mantenendo ovviamente la scultura-insegna dell’Ovo come testimonianza e caratterizzazione dell’area.

Il bando e le modalità di partecipazione sono liberamente accessibili sul sito web di Scapigliato nella sezione Bandi e gare/Avvisi relativi ai contratti attivi/In corso.

È possibile contattare Scapigliato chiamando lo 0586/744153 e chiedendo, per informazioni amministrative, della Dott.ssa Laura Scarponi, mentre per informazioni tecniche, dell’Ing. Fabio Castrucci.

Fonte: Scapigliato