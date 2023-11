A Terricciola 'Leggo per Legittima Difesa'

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Rossa dell’Enoteca di Terricciola, la Conferenza Stampa di “Leggo per Legittima Difesa”, progetto realizzato dal Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana, che animerà da Dicembre 2023 a Dicembre 2024 il territorio di Terricciola con eventi dedicati alla lettura. Nella seconda parte della mattinata è stato presentato il libro “Nera con forme” di Marianna The Influenza (Casa Editrice “le Plurali”), un saggio autobiografico attraverso cui l’autrice tenta di decostruire gli stereotipi che abbiamo interiorizzato attraverso narrazioni inedite affrontando temi cruciali: stigmatizzazione dei corpi, colonialismo, colorismo, razzializzazione, diet culture, privilegio, tokenismo e tossicità della body positivity. Sono intervenuti lə attivistə Kendra Fiumanò e Leonardo Donati del “Pomo”, gruppo informale impegnato nel sostegno della diversità e nella lotta alle discriminazioni. A presentare tutte le attività rivolte alle Scuole ed alla Cittadinanza di ogni età - Laboratori di Lettura, incontri sul Libro e intorno al Libro, Letture per bambine e bambini, iniziative dedicate agli anziani ed eventi di Comunità itineranti dal grande respiro che riuniranno tutte e tutti sotto lo slogan “Leggo per Legittima Difesa” – Mirko Bini (Sindaco di Terricciola), Simona Callai (Responsabile Comunale del progetto), Franco Di Corcia jr (Direttore Artistico dei Pensieri di Bo’ e del Teatro “Di Vino” di Terricciola) e Mattia Pagni (Creativo del Teatro di Bo’). Il primo appuntamento del progetto “Leggo per Legittima Difesa” ci sarà venerdì 1 Dicembre, dalle 16.00 alle 22.00 presso l’Enoteca dei Terricciola. Si tratta della prima iniziativa de LA STRADA DEI LIBRI, evento di punta del progetto, che consisterà in una Manifestazione dal Grande Respiro dedicata al Libro e alla Lettura. Nella manifestazione saranno presenti: il servizio di Biblioteca (che metterà a disposizione una selezione di letture);postazioni di scambio-libro con la formula “prendi un libro e lasciane un altro”; interventi teatrali e artistici dedicati a Bambinə, Ragazzə e Adultə; postazioni tematiche dedicate ai vari generi letterari dove gli appassionati possono incontrarsi per leggere insieme o condividere le loro letture preferite; incontri con autori, librerie, case editrici e presentazioni di libri; laboratori creativi legati al Libro dedicati a Bambinə e Famiglie; contest creativi e di scrittura rivolti alla cittadinanza e agli Istituti Scolastici e laboratori ed attività rivolti durante la mattina agli Istituti Scolastici. L’Evento sceglierà di volta in volta una diversa location sul territorio di Terricciola. È possibile aderire anche come Volontariə entrando nella Squadra del Libro per contribuire con il proprio supporto e la propria passione alla realizzazione dell’Evento.

Fonte: Ufficio Stampa