Ztl, orario invernale a Greve

Il Comune di Greve in Chianti ha attivato la modalità invernale della zona a traffico limitato nel centro storico. Fino al 29 febbraio 2024 la sosta e l'accesso nella ZTL del centro storico di Greve in Chianti saranno disciplinati in modo diverso.

Nei giorni feriali è prevista la sosta a pagamento per tutti in piazza Matteotti dalle ore 10:00 alle ore 20:00. E’ stato istituito il divieto di accesso e di sosta il sabato mattina dalle ore 6:00 alle ore 15:00 per lo svolgimento del mercato settimanale. Tale provvedimento entra in vigore anche la quarta domenica del mese dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per lo svolgimento del mercato biologico Il Pagliaio. La ZTL resta attiva la domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Info e permessi: https://greve.055055.it/servizi/scheda-servizio/zona-traffico-limitato-centro-storico-greve-in-chianti.

Fonte: Ufficio Stampa