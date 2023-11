Azienda ospedaliera senese, aperto il cantiere del lotto Volàno e inaugurata la nuova farmacia

Sono state due le inaugurazioni presso l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena: il cantiere del lotto volàno e la nuova farmacia dell’azienda ospedaliero universitaria. Alla presenza delle autorità del territorio sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio che ha ospitato, negli ultimi quindici anni, la farmacia del Santa Maria alle Scotte e il magazzino farmaceutico. In tale area nascerà il lotto Volàno dell’ospedale ossia un edificio di circa 11mila metri quadri, suddivisi su sette piani, strategico per l’avvio dei lavori di ammodernamento e di adeguamento antisismico e antincendio degli altri lotti dell’ospedale.

“È un momento storico - afferma il presidente Eugenio Giani -. Con questo intervento inizieranno i lavori che permetteranno il graduale adeguamento dei sei lotti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Un intervento concepito oltre l’ordinarietà che si inserisce nella filosofia di rendere sempre operativo l’ospedale. L’edificio volàno sarà il perno sul quale vi saranno trasferite importanti aree come le attività chirurgiche ed interventistiche degli altri reparti via via che saranno adeguati. L’ammodernamento delle Scotte inizia oggi e terminerà nel 2026.”

“L’assessore regionale Bezzini e il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Barretta - prosegue Giani - sono riusciti, in un lavoro di squadra, ad ottenere le risorse del Pnrr, che per gli ospedali sono circoscritte all’efficientamento energetico e all’adeguamento sismico, mentre qui facciamo una nuova struttura. Un ringraziamento, inoltre, al ex ministro della sanità Speranza e all’attuale Schillaci ed anche alle altre autorità ed istituzioni coinvolte quali l’Università, la Provincia, la Soprintendenza e la Fondazione Mps.”

“L’ospedale Santa Maria alle Scotte - afferma l’assessore Bezzini - rimarrà sempre operativo grazie a questa struttura volàno che permetterà il trasferimento scaglionato di degenze, sale operatorie e diagnostica per immagini dei vari lotti, in modo da ristrutturare gli ambienti di provenienza”.

L’altra inaugurazione ha riguardato la nuova sede della farmacia ospedaliera situata nel lotto didattico al piano -1, mentre il magazzino farmaceutico è stato trasferito nella nuova struttura polifunzionale di Poggibonsi. La nuova area della farmacia ospedaliera è divisa in tre settori: depositi, uffici e galenica. Il settore depositi è dedicato allo stoccaggio di tutti i materiali gestiti direttamente dalla Farmacia ospedaliera.

Il settore uffici ospita i professionisti che lavorano nei vari step procedurali: dalla valutazione dell’appropriatezza e della sostenibilità, al monitoraggio ed analisi dei consumi, approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici in vitro, gas medicinali ecc. Il settore galenica si sviluppa su circa 420 metri quadrati. All’interno di tale area trovano collocazione un magazzino, gli spogliatoi per il personale, una stanza relax, tre uffici, una stanza per lo stoccaggio dei farmaci sperimentali, una per la ricezione e la consegna dei campioni sperimentali e 5 laboratori altamente specializzati. Nell’ambito della galenica clinica e oncologica (certificata ISO 9001:2015) si effettua l’allestimento delle terapie personalizzate non reperibili in commercio e delle terapie antiblastiche.

“Apoteca chemo” - afferma Giani – è il robot che attraverso un braccio meccanico antropomorfo permette la massima sicurezza per l'operatore e rappresenta uno strumento efficace e preciso per la cura del paziente garantendo un’elevata accuratezza del dosaggio.”

“Con questa organizzazione - conclude Giani - la farmacia ospedaliera avrà un ruolo strategico e trasversale per tutta l’azienda ospedaliero universitaria senese e anche per altre strutture ospedaliere della regione”.

Fonte: Ufficio Stampa